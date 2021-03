Niro s’agace de l’annonce des 700 ventes de son dernier projet

Il y a quelques jours Niro avait poussé un gros coup de gueule sur son compte Instagram pour accuser le Syndicat National de l’Édition Phonographique de ne pas révéler les véritables chiffres des ventes de ses projets en expliquant que plusieurs de ses albums devraient avoir des certifications mais que le SNEP n’a pas validé ses disques d’or au contraire d’autres artistes, un avis soutenu également par Rohff.

Ce lundi, Niro s’est retrouvé dans le Top Tweet en France pour s’être exprimé une nouvelle fois sur les ventes cette fois-ci concernant les chiffres de son dernier EP en date nommé “Sale Môme” dont le single “Fils 2” en featuring avec PLK extrait du premier volet de cette série d’EP a connu un franc succès auprès des auditeurs avec déjà plus de 3,7 millions de streams depuis sa sortie.

Vendredi dernier, le rappeur de Blois a présenté 4 nouveaux morceaux de ce projet avec notamment Soolking en featuring sur le titre “Amiga” qui après 3 jours d’exploitation s’est écoulé à 720 exemplaires, un score que le média Twitter GEMMA a annoncé en ajoutant 7 ventes sous le format physique ce qui a fait vivement réagir l’artiste car le projet n’est pas disponible dans sa version physique.

“Faux et usage de faux.. Aucun album est sortie en physique. Seulement 4 titres en streaming Homme haussant les épaules. Sale Môme est bientôt disque or l’équipe” a commenté Niro sur le réseau social suite à cette erreur de communication de ses ventes en mid-week de “Sale Môme”. Le média Twitter RapFrActus a d’ailleurs ensuite soutenu les propos du rappeur français en affirmant que le projet affiche un total de 30 000 ventes et se rapproche donc bien du seuil des 50 000 pour obtenir la certification de disque d’or, le quatrième de sa carrière.