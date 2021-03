Rohff soutient Niro sur les chiffres “bidonnés” du SNEP et enfonce Booba

Tout est truqué

Rohff vient d’afficher son soutien à Niro concernant ses dernières déclarations sur son compte Instagram tout en taclant Booba au sujet les ventes annoncés chaque semaine par le Syndicat national de l’édition phonographique, selon le rappeur de Blois les chiffres communiqués au public sont faussés et ne représentent la réalité a-t-il expliqué tout en dévoilant un tableau avec ses ventes réelles.

Après avoir dévoilé son nouveau single vendredi dernier, Rohff a relancé le dossier des ventes truquées avec l’achat de streams en ciblant une nouvelle fois Booba en réaction des récents propos de Niro à ce sujet. En effet ce dernier vient de critiquer durement le SNEP en reprochant de ne pas révéler les vrais chiffres de ventes d’une partie des artistes comme lui alors qu’il cumule selon ses chiffres plus de 700 000 ventes avec tous ses albums et devrait donc avoir des certifications de disque d’or ou de platine, le Syndicat n’a pourtant annoncé aucune certification pour ses projets.

Niro a donc décidé de pousser un gros coup de gueule en demandant aux auditeurs de ne pas tenir compte des ventes annoncées, un avis que Rohff partage également, ce dernier a posté une capture d’écran de notre article sur cette polémique avec la légende, “Calcul pas les chiffres c’est bidonné n’en parlons plus frérot les meilleurs sont imités mais pas limités t’inquiète !” tout en ajoutant un long message sur la triche d’après lui concernant les ventes comme pour l’album Ultra de Booba sans le citer explicitement le suspectant d’avoir acheté des streams.

“Je vois les mêmes chiffres que Rohff en midweek mais pas dévoilés par le SNEP exceptionnellement un coup d’fil ? (3jours) 18,19k comme moi sans triche sans toute leur promo et soutien Spotify mais coup de théâtre ça fait plus du double 2 jours après” a-t-il tout d’abord déclaré en visant B2O avant de poursuivre “Avec des 0,0001 écoutes mdr les tablettes ont du bugger fort ok super ! Blague à part, je suis trop fier d’avoir la carrière la plus incroyable arrivé du bled analphabète pour couper la langue de Molière et vous chier tout ses hits et classiques…“.

“Je ne suis pas un produit fabriqué de toutes pièces qui n’a pas de figure ne me comparez pas ne m’en voulez pas de faire des ventes honnêtes pas de magouille. Je me mens pas à moi même, je m’invente pas des scores démérités de tombola avec un album qui se consomme comme un freedent sans sucre vous êtes dupe préférez fermer les yeux et crier au génie pour des sons de 2 minutes 30, il m’en faut beaucoup plus à moi, j’ai fais 4 doubles album des hymnes et son de 8 minutes etc…” a ensuite ajouté Rohff avant de conclure “​Bande de fous comprenez qu’il m’en faut plus pour me mettre d’accord. Réfléchissez c’est trop peu et trop light tout ça, c’est drôle. Ok me parlez plus jamais de chiffres tout est truqué et tout le monde le sait sauf vous”.