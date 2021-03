Jul et Wejdene : c’est officialisé

La seconde connexion entre Jul et Wejdene confirmée, le rappeur Marseillais qui vient de sortir le volume 6 de sa série des albums gratuits et qui a déjà annoncé vouloir sortir quatre projets au cours ce cette année va bientôt faire son retour pour un nouveau featuring avec la jeune chanteuse au grand public en début d’année dernière grâce à Tik Tok.

Le tube “Anissa” a été l’un des morceaux ayant marqué l’année 2020 ce qui a permis à Wejdene de se faire connaître auprès du grand public, le clip de single totalise aujourd’hui plus de 80 millions de vues sur YouTube en moins d’un an après sa mise en ligne et a même réussi à obtenir la certification de single de diamant, le premier de la jeune carrière de la protégée de Feuneu qui avait dévoilé à la rentrée dernière son premier album solo intitulé “16”.

Quelque semaines après la sortie de cet album, l’interprète du titre Coco eux l’honneur de participer à de la dernière édition des NRJ Music Awards dans la catégorie Révélation Francophone de l’Année avant de finir l’année avec une collaboration totalement inédite en compagnie de Jul pour le dernier album en date du Marseillais intitulé “Loin du monde” avec un titre éponyme du projet qui avait eu un franc succès auprès des auditeurs et des fans de deux artistes.

Cette première collaboration entre eux a visiblement donné des idées aux deux chanteurs qui ont décidé de remettre pour la réédition de l’album de Wejdene, ce dernière avait déjà annoncé il y a quelques jours avoir de nouveau travaillé avec Jul, c’est confirmé il est présent sur la réédition de 16 sur le single “Single d’or”, tout comme Hatik avec le morceau “Dans ma bulle” se sont les deux invités de ce projet à paraître ce vendredi 2 avril. En attendant de découvrir les deux singles, la jeune chanteuse de 16 ans a déjà publié dans une story Instagram un extrait du nouveau titre très attendu par le public avec le J.

