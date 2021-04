Kekra – Kekra [Album]

Kekra présente son nouvel album éponyme à paraitre pour ce 2 avril avec trois tracklists différentes, les auditeurs pourront choisir leur mode d’écoute en fonction de la version de l’album : digitale, Free et Base, avec un inédit exclusif sur chaque CD.

Avant la sortie de cet album, Kekra a fait sensation avec un live exceptionnel ce mercredi sur sa chaine Youtube perché sur le rooftop de la grande arche de La Défense, à la frontière entre sa ville de Courbevoie et les quartiers de l’Ouest Parisien. Le rappeur marqué a performé en live acoustique quatre morceaux de son nouvel opus, accompagné par Boumidjal et le duo Holomobb, il a interprété les morceaux “Ici”, “Phénomène”, “Dans l’dos” et “Capri”, un avant-goût de ce nouvel album sobrement baptisé Kekra.

Tracklist de l’album Kekra :

1. Ici Lyrics

2. Phénomène

3. Dans l’dos

4. J’éteins

5. Saoulé

6. Jeune voyou

7. No stress

8. Babyphone

9. Numéro 9

10. Thriller

11. Capri

12. Laforêt

13. Manières

14. Hokuto

15. Ready

16. Sans les miens

17. Pas d’amis

18. Trop vite (Bonus Edition Free)

19. Au large (Bonus Edition Au large)