Wejdene déjà N°1 avec la réédition “16 (ou pas)” avant sa sortie

Après son embrouille avec un média Rap sur Twitter, Wejdene vient déjà de réaliser un petit exploit avant la sortie de la réédition de son album “16 (ou pas)” qui sera disponible officiellement ce vendredi 2 avril avec le single “Je t’aime de ouf” extrait du projet.

Il y a quelques jours Wejdene a rapidement réagi avec sa maison de disque à la fuite de la réédition de son premier album, cette nouvelle édition de “16” devait initialement sortir le 9 avril prochain mais face au “leak” du projet sur la toile, elle a annoncé dans la foulée le décalage de cette date pour sortir l’opus une semaine avant soit dès cette fin de semaine pour contrer ce piratage.

Peu avant la fuite des titres de “16 (ou pas)”, Wejdene avait présenté un court extrait du titre “Je t’aime de ouf” sur son compte Instagram ce qui avait suscité l’engouement de ses fans pour découvrir ce tube en puissance en entier. Face au leak de l’album, la jeune chanteuse a fait le choix crucial de le sortir dès demain avec une surprise pour son célèbre manager Feuneu en lui dédiant un morceau pour le remercier, “Ce son s’appelle « MERCI » ! Un morceau dans lequel je remercie Feuneu pour avoir cru en moi. Et m’avoir amenée jusqu’ici quand rien ne m’était prédestinée” a-t-elle confié à ce sujet.

“Aussi, merci à vous, mes fans qui me donnent la force et me soutiennent tous les jours. Love sur vous. Rendez-vous vous le 2 avril pour la réédition, déjà disponible en pré-commande sur toutes les plateformes de streaming”, Wejdene a également remercié ses fans sur les réseaux pour tout leur soutien en présentant ses nouveaux singles tel que “Je pleure de ouf”, “1,2,3”, “La même.”, “Dans ma bulle” en featuring avec Hatik ou encore “Je t’aime de ouf”.

C’est ce dernier morceau cité qui fait déjà fureur auprès du public. Il est numéro 1 sur Shazam, le logiciel de reconnaissance musicale de chansons alors que le single n’est pas encore officiellement sorti, “Je t’aime de ouf est déjà numéro 1 sur Shazam. Le son n’est même pas encore sorti. Il sera disponible demain à 00h” a-t-elle posté dans une story Instagram en publiant un screen pour le prouver.