13’Organisé : L’arrestation musclée d’un rappeur Marseillais

Friz, membre du groupe de rap Marseillais Ghetto Phénomène avec les rappeurs Houari, Bil-K, Veazy dont faisait partie Jul au début de sa carrière et qui a participé au projet du collectif 13’Organisé paru au mois d’octobre dernier sur le single “Partout c’est la même” en compagnie de SAF, As, Elams, Fahar ou encore Vincenzo vient d’être placé en détention.

Au mois d’octobre dernier, Jul a marqué l’histoire du rap français en dévoilant un projet inédit d’une compilation regroupant 50 rappeurs de la ville de Marseille intitulée 13’Organisé avec extrait de la compilation le single “Bande Organisée” qui a battu tous les records numéro un du Top Single depuis cet été. Alors que le projet a connu un énorme succès commercial avec la certification de disque de platine et l’énorme carton du clip de “Bande Organisée” qui a dépassé récemment les 280 millions de vues, un rappeur Marseillais ayant participé au projet du nom de Friz a été arrêté par la police en plein Marseille il y a quelques jours.

Friz s’est fait remarquer en plein Marseille, dernièrement avec une arrestation musclée, “Bonsoir tout le monde comme certains et certaines on pu voir sur différents médias, Friz a été interpellé par la police. On ne connait pas encore la raison mais on espère avoir des nouvelles très bientôt par sa famille et son avocat.” a déclaré après cette interpellation l’attaché de presse de l’artiste via son compte Instagram avant d’ajouter, “Il était en pleine préparation de son premier projet solo en attendant ses réseaux seront gérés par un community manager donc tout DM envoyé ne pourra pas être lu. Malgré tout on essayera de vous envoyez tout ce qu’il comptait vous envoyez avec l’accord de sa maison de disque. Grosse force à lui.”.

Suite à cette arrestation, Friz a laissé sans nouvelles ses proches et ses fans dans un premier temps avant de finalement de faire publier une vidéo enregistrée depuis sa cellule dans laquelle il adresse un message à son public.