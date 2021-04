Freeze Corleone remet sévèrement en place un média Rap pour un poisson d’avril

Cette semaine Freeze Corleone a rejoint SCH pour présenter le clip de leur collaboration sur le titre “Mannschaft” dont la vidéo cumule déjà plus de un million de vues sur Youtube mais celui qui a connu un énorme succès l’année passée avec son album “La Menace Fantôme” s’est également fait remarquer ce jeudi sur Twitter après un poisson d’avril d’un média Rap sur le réseau social.

En effet le compte Twitter Raplume suivi par plus de 490 000 abonnés s’est amusé à l’occasion du 1er avril à faire une blague qui est mal passée en annonçant qu’un featuring a été enregistré entre Freeze Corleone et Naps, ce dernier aurait révélé l’information en direct dans une émission en déclarant “La vérité c’est que moi-même j’suis le premier surpris. On s’est retrouvé en studio par hasard et au final ça s’est fait assez naturellement” a tweeté le média rap tout en postant des photos des deux artistes.

Ce poisson d’avril a fait réagir Freeze , “Archeum cest quel genre de promo de merde ca encore ?” a-t-il commenté, “C’est un poisson d’avril de notre part, l’artiste n’a rien à voir” s’est justifié Raplume avec un émoji “Mains jointes” tout en supprimant la publication pour calmer la situation mais cela n’a pas vraiment convaincu le rappeur visiblement passablement énervé, “Reste digne et répète sans chouiner stp“ a-t-il répondu.

L’échange a fait le buzz sur Twitter avec des milliers de “J’aime” et de “Retweets”, Freeze Corleone n’en est pas resté là. Dans la soirée, il a partagé un tweet de Naps pour annoncer la sortie de l’album “Les Mains faites pour l’or” de Naps avec le lien d’écoute du projet pour lui apporter son soutien tout en adressant un gros tacle au média Rap avec le message, “Grosse force au frero et fu*k @raplume tous les jours“ qui a tenté d’expliquer que cela n’était qu’une blague, “Gênant” a conclu l’artiste.

A noter que pour la sortie de son nouvel album ce vendredi, Naps a décidé de mettre en images son featuring d’anthologique en compagnie de SCH sur le single “La danse des bandits”, un morceau 100% Marseillais accompagné de son clip qui fait honneur à la beauté de la cité phocéenne, de quoi ravir les inconditionnels du rappeur et de sa ville.

Reste digne et repete sans chouiner stp — Free Senegal 🇸🇳🇸🇳🇸🇳 (@freezecorleone) April 1, 2021