DMX entre la vie et la mort

Alors qu’il a déjà fait des multiples cures en désintoxication pour tenter de mettre fin à ses addictions, DMX vient d’être hospitalisé ce samedi, le média TMZ a révélé l’information, le rappeur américain a fait une overdose et son pronostic vital est engagé.

Le rappeur de 50 ans se trouve dans un état grave, victime d’une crise cardiaque il est actuellement hospitalisé à White Plains à New York, cette crise survenue dans la soirée de ce vendredi a été provoquée par une overdose a confirmé TMZ. Le média américain a annoncé qu’un de ses proches a confié que DMX se trouve dans un état végétatif mais que son cerveau fonctionne toujours mais les médecins craignent que l’artiste ne se réveille jamais.

Depuis des nombreuses années DMX suivi par plus de 2 millions d’internautes sur les réseaux qui viennent de lui adresser des nombreux messages de soutien lutte contre ses addictions avec des passages en cure de désintoxication pour y mettre fin avec notamment un séjour en 2010 dans un hôpital psychiatrique alors que sa dernière prestation musicale date du mois de juillet dernier en filmant un battle avec son compère Snoop Dogg.

Le rappeur américain s’est fait connaître du grand public vers la fin des années 90, DMX avait rejoint la maison de disque Def Jam et connu le succès avec son album “It’s Dark and Hell Is Hot” obtenant la certification de quadruple disque de platine aux États-Unis par la RIAA avec ce projet.