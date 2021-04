Vald confie l’incroyable histoire sur la conception de “Deviens Génial”

Après sa brève apparition le week-end dernier dans l’émission “The Voice” sur TF1 pour sa grande première, Vald sera de retour ce samedi 3 avril pour un passage un peu plus long et dans lequel il va se confier sur l’histoire de son titre “Deviens génial” extrait de son album XEU en guidant les candidats pour l’interprétation de ce titre.

TF1 a teasé cette semaine sur les réseaux l’arrivée de Vald pour venir aider Marc Lavoine en prenant le rôle de coach adjoint dans le télé-crochet avec un nouvel extrait inédit de son passage dans lequel le rappeur d’Aulnay livre une anecdote sur le morceau que les candidats vont rependre. L’artiste s’est exprimé sur le single “Deviens génial”, un morceau extrait de son album “Xeu” paru au mois de février 2018 dont le clip totalise sur YouTube un peu plus de 14 millions de vues, un titre touchant avec des paroles dans lesquelles on peut ressentir toute la sincérité de l’artiste du 93 au sujet des injustices dans notre société qui lui a été inspiré par son fils.

“Je vais vous expliquer le contexte de cette musique. J’étais dans le parc pour enfant avec mon fils. Et il ne savait pas encore parler et j’ai vu que les autres enfants ne jouaient pas avec lui. Mon fils qui ne savait pas parler, on ne pouvait pas lui expliquer les règles du chat, et du coup il était tout seul dans le parc. Ça m’a détruit. Tout le monde est apte à se faire aimer. Il suffit de devenir génial.” à expliqué Vald sur cette chanson dans The Voice.

Après l’explication de Vald, un des participants de l’émission à donné son avis à ce sujet et sur son titre, “Je tenais à le dire quand même, personnellement je ne viens pas du tout du monde du rap, je viens du monde du rock. Mais cette chanson m’a vraiment touché, parce que il y eu un moment dans ma vie où vraiment je me sentais nul. Je n’avais rien qui me galvanisait. J’ai cherché désespérément un moyen de devenir génial.” a-t-il déclaré dans cette séquence qui sera diffusée ce soir sur TF1.