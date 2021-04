Booba se moque de la collaboration entre Gims, Jul et SCH

B2O mort de rire

En clash depuis plusieurs années avec Gims depuis l’affaire des révélations par ce dernier des tricheries sur les streams provenant de certains rappeurs français pour gonfler les chiffres des ventes sans citer des noms, Booba s’était senti visé par les accusations de Meugui à l’époque et suite à cela les deux artistes se sont retrouvés en embrouille alors qu’ils avaient pourtant collaborer ensemble en 2012 sur le single “Longueur d’avance”, B2O n’a pas manqué l’occasion de commenter la dernière collaboration du rappeur de la Sexion D’Assaut avec Jul et SCH.

Suite au succès de son album “Le Fléau” certifié disque de platine (plus de 100 000 ventes), Meugui va sortir prochainement une réédition de ce projet dont la date de sortie n’est pas encore connue mais en attendant il vient de présenter deux nouveaux singles avec “Belle” en compagnie Slimane et son frère Dadju sur une reprise du morceau du même nom du trio Garou-Fiori-Lavoie sorti en 1998 extrait de la comédie musicale “Notre Dame de Paris” et avec “G.J.S” produit par Boumidjal en featuring avec l’artiste le plus productif du rap français, Jul et celui qui vient de réaliser le meilleur démarrage de l’année en dévoilant l’album “JVLIVS 2”, SCH.

La collaboration du G, J et S amuse le DUC

Cette collaboration inédite d’un trio réuni pour la première fois a fait plaisir aux fans de rap français, alors que l’annonce de ce featuring pouvait laisser présager un titre dansant fait pour s’ambiancer et tourner en boucle à la radio, ils ont finalement présenté un morceau 100% rap de quoi ravir les puristes même si Booba ne semble visiblement pas avoir été de cet avis. Après la parution du titre, Kopp a posté dans une story Instagram du compte de la Piraterie le visuel de “GJS” avec le visage des trois rappeurs en ajoutant le message, “Par contre ça c’est hilarant” et plusieurs émojis mort de rire.

Ouvertement en clash avec Meugui depuis quelques années, le DUC n’a jamais lâché son rival depuis le début de leur différend et récemment il s’en est pris au S notamment après avoir été battu au niveau des ventes sur le meilleur démarrage de l’année par ce dernier suite à la sortie du tome II de JVLIVS. Un record pourtant établi quelques semaines auparavant par Ultra mais B2O a toujours fait l’éloge de Jul dans ses interviews comme récemment en s’affichant en train de faire le célèbre signe des mains du rappeur Marseillais lors d’un entretien en expliquant toutefois ne plus vouloir collaborer avec lui aujourd’hui alors qu’un featuring entre eux avait failli se faire il y a quelques années.

A noter que Gims avait déjà travaillé avec les deux rappeurs Marseillais sur le titre “Boucan” en 2016 avec Dj Last One pour le projet “A contrecœur”, la réédition de l’album “Mon coeur avait raison” et avec SCH sur le morceau “Baden Baden” sorti en 2019 extrait de l’album “Rooftop” de ce dernier.