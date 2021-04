Kamelancien descend Brahim Bouhlel, Booba le soutient

L’ancien rappeur clash l’acteur, Kopp valide

La vidéo Brahim Bouhlel continue d’agiter la polémique, comme la plupart de ses confrères du rap game, le rappeur français Kamelancien a également décidé de sortir du silence face à la gravité des propos du comédien de la série “Validé” en s’exprimant sur les réseaux, un message soutenu par Booba qui vient encore de s’en prendre à l’acteur et à Franck Gastambide.

L’humour déplacé de Brahim Bouhlel qui s’amuse dans sa vidéo des femmes et des enfants marocains continue d’agiter les internautes et les rappeurs alors que l’humoriste a été placé en garde à vue et qu’il va devoir s’expliquer devant la justice du pays, la polémique prend de plus en plus d’ampleur. Kamelancien a poussé un coupe de gueule, très remonté contre l’acteur français tout révélant que son compte Instagram a été signalé pour le faire bannir en précisant qu’il ne recherche pas le buzz mais qu’il souhaite simplement prendre la défense de son pays d’origine, le Maroc. “Ces gars sont énormément suivis et c’est pas normal de suivre des gens comme ça. (…) Ces personnes méritent des insultes, personne ne devrait les suivre sur les réseaux sociaux” souligne-t-il dans sa vidéo.

Les bonhommes règlent les problèmes en face

“Tu insultes mon pays tu m’insultes, tu insultes mon roi tu m’insultes, tu te serres de la pauvreté pour Alimenter ton buzz je te déteste. aucun buzz recherché quand tu allais je revenais, je suis un homme je n’est besoin de personne à part allah vos menaces vos insultes j’en ai que faire les vrais bonhommes règlent les problèmes en face” a commenté Kamelancien sur Instagram avant de préciser, “Aucune je dis bien aucune communauté n’est visée spécialement alors vos débats entre le Maroc et l’Algérie n’ont rien à faire ici et ailleurs”.

Booba a validé les propos de Kamelancien en relayant son message en lui adressant un message, “@kamelancienofficiel Tu peux compter sur la piraterie en tous cas. Les bails comme ça on laisse pas passer. Et si on saute on saute. Y a les réseaux et y a la vraie vie. Nous c’est la vraie vie. La dolce #excusesrejetées”. Le rappeur originaire du Maroc a ensuite remercié le DUC pour son soutien dans cette affaire, “Booba il a raison, ces gens là faut les combattre, il les combat à sa manière, il dit ce qu’il veut tu l’aimes ou tu l’aimes pas, il a raison. Il mène son combat et c’est tout à son honneur“ a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur son compte Snapchat.