Booba dézingue les acteurs de Validé et cible Gastambide

B2O attaque le réalisateur et les acteurs de la série

Après avoir réagi à la dernière collaboration entre Gims, Jul et SCH qui a bien amusé Booba, ce dernier s’est lancé dans un nouveau clash contre les acteurs de Validé suite à la séquence polémique de Brahim Bouhlel révélé dans la série de Franck Gastambide en compagnie de l’acteur Hedi Bouchenafa et l’influenceur Zbarbooking qui ne cesse de faire parler depuis le week-end dernier, B2O s’en est également pris au réalisateur français et à Adel Bencherif.

Suite à cette vidéo dans laquelle l’acteur français manque de respect au peuple Marocain comme plusieurs rappeurs français tel que Maes et Rohff récemment, en début de semaine Kopp s’était exprimé sur cette affaire via le compte Instagram de La Piraterie pour blâmer le comportement de Brahim Bouhlel avant de s’attaquer également à Franck Gastambide qu’il s’est mis à dos depuis la réalisation de sa série sur le rap français Validé et à laquelle le DUC a refusé de participer tout émettant des nombreuses critiques sur sa réalisation.

La vidéo sur le Maroc relance le clash !

A mois de mars dernier, Booba avait répondu à Adel Benchrif qui avait des doutes sur le choix du rappeur français exilé à Miami de souhaiter se lancer dans la réalisation d’une série de 4 saisons en devenant producteur ainsi que de prendre un rôle d’acteur. L’interprète de Mounir dans “Validé” avait déclaré, “Mort de rire. De 1, y a pas de petits rôles, et de 2 si tu veux un conseil de pro sois sincère la caméra ne ment pas. Si t’es bon, j’appellerai ça la chance du débutant”. “Si j’étais toi je resterais bien gentiment à ma place” avait ensuite menacé B2O qui vient de publier dans une story une capture d’écran de leur échange virulent sur Instagram en y impliquant le réalisateur révélé avec le Kaïra Shopping, “Calme tes poulains Franckie, j’le connais même pas on a du le bloquer“ commente le chanteur.

Ensuite Booba a publié une image de Brahim Bouhlel et Adel Bencherif pour les traiter de “cochon dinde” et soutenir le peuple Marocain avec le message, “Je tenais absolument à m’excuser auprès de toute la communauté marocaine, le 92i n’est en aucun cas affilié à ces deux cochons dinde. Pardon, pardon, pardon et encore pardon”. L’artiste a ensuite poursuivi avec un extrait vidéo du passage de Franck Gastambide dans l’émission Clique dans lequel il s’exprime sur les clashs du DUC à son encontre avec à ses côtés Brahim Bouhlel en ajoutant la légende “C’est qui à ta gauche déjà ? Sa tête me dit quelque chose“ avant de continuer avec une interview de ce dernier pour une chaine télévisée du Maroc dans laquelle il confie que la vidéo qui fait scandale ne devait être diffusée et rester en privé, une explication qui n’a pas convaincu le DUC, “Ça a fuité fooooooorrrt” s’est-t-il amusé.