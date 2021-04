Mohamed Henni va devoir monter tout nu la Tour Eiffel

Très confiant avant la double confrontation entre le PSG et le Bayern, Mohamed Henni avait parié sur une qualification Allemande et comme lorsque l’OM avait affronté le club de Canet-en-Roussillon en coupe de France il y a quelques semaines, le Youtubeur s’est lancé dans un défi qu’il a perdu et a annoncé monter la Tour Eiffel tout nu.

Après s’être affiché avec ses 92 exemplaires de l’album Ultra de Booba pour soutenir le rappeur français qui a salué son geste, Mohamed Henni a annoncé avant ce mardi qu’il est prêt à aller escalader la Tour Eiffel tout nu si le Paris Saint Germain réussit à éliminer le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, après une défaite 2-3 au match aller, le club Bavarois a remporté la rencontre 1-0 hier soir mais c’est bien le PSG qui passe au prochain tour au bénéfice des 3 buts marqués à l’extérieur.

Alors qu’il devait courir tout nu dans le centre ville de Canet le 16 mars dernier, l’influenceur français avait annoncé tenir sa promesse sauf que des centaines de personnes l’ont attendu lors de sa venue et il s’était donc résigné à prendre des photos avec le panneau de la ville torse nu avant de se faire chambrer par son ami Karim Benzema. Le Youtubeur fans de l’Olympique de Marseille semble donc prêt à récidiver cette fois ci en montant le célèbre monument français à poil, “N’oubliez pas qu’il y’a une Tour Eiffel à LAS VEGAS” a-t-il commenté sur son compte Twitter pour s’amuser de la situation tout en précisant qu’il va désormais soutenir Manchester City pour espérer une élimination du club Parisien. Les Anglais affrontent ce soir le Borussia Dortmund et l’un des deux clubs sera le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, reste à avoir si Mohamed Henni tiendra parole même s’il cela s’annonce très compliqué pour lui.

Mohamed henni assume de faire son défi sur la tour eiffel , en cas de qualification du BAYERN #PSGBAY 🤣 pic.twitter.com/1oOZL9jyGY — Momo henni F.C (@fc_mohenni) April 13, 2021

Mohamed Henni il tient sa promesse quand ? pic.twitter.com/hBEzvLQmlY — Kamiss (@PrinceKamiss) April 13, 2021