Brahim Bouhlel contraint à rester en prison, Booba s’immisce dans la polémique

Actuellement en prison à Marrakech depuis 7 jours, ce mercredi le procès de Brahim Bouhlel et de l’influenceur Zbarbooking devait avoir lieu, une affaire à laquelle s’est mêlée le rappeur français Booba, les deux individus sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison de le code pénal du Maroc.

Les protagonistes ont fait polémique suite à la diffusion d’une vidéo en compagnie de Hedi Bouchenafa qui a réussi à retourner en France avant que la polémique n’éclate suite à la séquence dans laquelle ils se moquent ouvertement des Marocains et en mettant en scène des enfants pour les ridiculiser ce qui avait rapidement suscité l’indignation sur les réseaux. Des rappeurs français Niro, Maes, Rohff ou encore Booba se sont exprimés à ce sujet avant que la justice du pays ne décide la semaine dernière d’entamer une procéder contre les 3 individus malgrès des excuses publiques.

Le procès de Brahim Bouhlel et Zbarbooking a finalement été reporté d’une semaine au mercredi 21 avril 2021 suite à la première audience, en attendant, les deux prévenus restent en détention à la prison de Marrakech jusqu’à cette date car la demande de libération conditionnelle vient d’être refusée. B2O vient une nouvelle fois de s’exprimer sur cette affaire en s’en prenant à l’acteur de la série Validé ainsi qu’à Franck Gastambide. Le Duc est très actif sur Instagram ces derniers temps et reste à l’affût de tout, il vient de poster une story d’un montage photo du comédien en prison avec le message “Quand tu attends le procès de Franckie-X“ en faisant référence au réalisateur français avant de poursuivre contre ce dernier avec une capture d’écran de l’annonce du report du jugement devant le tribunal et la légende “Tu vas aller le voir au parlu ?“ en mentionnant le compte de celui qui s’est révélé avec la comédie Les Kaïra.

Booba s’attaque fréquemment Franck Gastambide depuis près d’un an suite au lancement de sa série “Validé”, le réalisateur avait souhaité invité le rappeur français dans son programme mais il avait refusé la proposition avant d’exprimer des sévères critiques sur le feuilleton télévisé dont la saison 2 sortira prochainement, Kopp s’est donc amusé à se demander s’il va aider Brahim Bouhlel à sortir de prison ou encore venir le voir en détention au Maroc.