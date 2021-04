Ademo aurait fixé rendez vous sur un ring aux policiers menacés par le gang QLF

Cette semaine le procès de Ademo a agité la presse, le rappeur du groupe PNL absent au tribunal a été jugé suite à son arrestation mouvementée pour avoir refusé d’obtempérer face à la police au mois de septembre dernier en plein Paris devant des nombreux témoins, la scène avait été filmée par des nombreuses personnes et relayée sur la toile.

Lors de cet incident, Tarik Andrieu de son vrai nom avait été arrêté par les forces l’ordre car il était en train de roulait un joint sur la voie public. Accusé d’usages de stupéfiants, outrage et rébellion par les policiers ayant procédé à son interpellation, l’artiste n’était pas présent au tribunal ce mercredi, le procureur requiert 2 mois de prison de ferme sous surveillance électronique à domicile, 5 mois de sursis ainsi qu’une amende d’un montant de 2 000 €.

Lors des échanges au tribunal entre les différentes parties, la journaliste Camélia Kheiredine a retranscrit le déroulement du procès sur Twitter dans les détails, les policiers impliqués ne connaissaient pas la popularité d’Ademo dans le monde de la musique avant cette arrestation avant d’expliquer, “Le plus dur c’est les menaces de mort contre moi, mon fils et ma famille. Il m’a dit que son père (de Tarik) connaissait des grosses têtes et qu’il faisait des sports de combat” a argumenté un des agents lors du jugement puis d’ajouter “Tarik m’a donné rendez-vous dans un ring à Levallois-Perret.“.

Un des autres policiers a ensuite confié une surprenante anecdote en assurant qu’il sont constamment menacés par un gang du nom de QLF, (“Que la famille”), “Que la famille qu’ils disent” a-t-il commenté alors qu’un autre a ensuite affirmé que lors de l’interpellation le membre du groupe PNL a déclaré, “il nous prend un par un et qu’on a de la chance d’être 4 policiers”. Le verdict contre Ademo sera donné le 5 mai prochain, il n’a fait aucun commentaire officiel depuis le début de cette affaire préférant se concentrer sur sa carrière musicale.

Le policier : « le plus dur c’est les menaces de mort contre moi, mon fils et ma famille. Il m’a dit que son père (de Tarik) connaissait des grosses têtes et qu’il faisait des sports de combat» — Camélia Kheiredine (@cameliakheir) April 14, 2021