Lil Durk : scène de chaos à son concert après une fusillade

Panique totale lors d’un concert de Lil Durk. Depuis la fin de l’année dernière suite au décès tragique de King Von à l’âge de 26 ans, la rivalité est montée entre Quando Rondo et Lil Durk qui l’accuse d’être lié au décès de son ancien ami, des tensions qui pourraient bien être la source de l’incident lors d’un des shows du rappeur de Chicago.

De passage en Arizona, pour un concert à Phoenix le 17 avril dernier, le spectacle s’est mal terminé sur scène pour Lil Durk, des coups de feu ont retenti ce qui causé un mouvement de foule. “Vers 22 heures, il a été signalé à la police qu’une foule sortait d’un lieu près du 400 North 32nd Street. Des coups de feu ont été tirés. Les agents n’ont trouvé aucune victime touchée par balle. Quelques personnes ont subi des blessures lors de leur fuite. Une enquête est en cours.” a officiellement communiqué un membre du département de police de la ville au média XXL sur cet incident.

D’après les premières informations du rapport de la police, les témoignages sont contradictoires sur le fait qu’il a eu des tirs mais des personnes ayant assistés à la scène ont mise en ligne des vidéos de la scène filmée pendant le concert de Lil Durk, les séquence semble confirmer cette hypothèse, un bruit similaire à des coups feu a créé un mouvement de panique chez les spectateurs présents dans la salle. Lil Durk a réagi après cette interruption de son show en tentant de positiver en relayant des vidéos de sa performance ainsi que le message, “10 000 personnes sont venues et aucun drame ne pourra nous arrêter”.

so this is how smurkchella went. pic.twitter.com/AttKnyjSw8

— – (@deeeonlydonlady) April 18, 2021