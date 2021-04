Lacrim dément les révélations de son ex sur une liaison passée avec Sarah Fraisou

Ce lundi Lacrim a fêté ses 36 ans et a remercié ses fans pour les nombreux messages qu’il a reçu sur les réseaux mais son ancienne compagne a fait un cadeau empoisonné au rappeur français à cette occasion faisant des révélations sur son passé au sujet d’une supposée relation avec Sarah Fraisou ce qu’il a catégoriquement démenti.

Après le succès de sa dernière mixtape “RIPRO 4” et avoir dévoilé récemment sa nouvelle collaboration sur le morceau “La Vista” avec Rimkus et Sadek extrait du nouvel album du rappeur du 93, Lacrim s’est retrouvé bien malgré lui dans la “sauce” sur la toile suite à des confidences de son ex-femme Nel Az l’accusant d’avoir eu une liaison avec Sarah Fraisou qui est en pleine polémique depuis quelques jours suite à l’appel au boycott des Anges.

En effet Michael Bizet, agent des candidats de télé-réalité de 2012 à 2017 a diffusé sur son compte Twitter des audios et les messages Instagram dans lesquels l’ex du rappeur français confie avoir été trompée par l’artiste à l’époque de leur relation alors qu’elle était enceinte de leur fille avec celle qui va présenter prochainement une nouvelle émission de télé-réalité nommée “Les DZ in Dubaï” en dénonçant cette liaison présumée entre eux. “Je pense que tu sais très bien qui je suis, bref” a déclaré la jeune femme dans une message privé adressé à Sarah Fraisou avant d’enchainer, “J’ai vu ce qui se passait sur les réseaux, je ne me réjouis pas de ton malheur bien au contraire mais tu n’es jamais venue t’excuser du mal que tu as pu me faire dans mon mariage avec le père de mes enfants” puis d’ajouter “Et notamment quand j’étais enceinte de ma fille”.

La candidate de télé-réalité ne semble pas avoir répondu selon la capture d’écran dévoilé sauf que Lacrim a tout démenti dans une conversation en privé avec Michael Bizet révélé par ce dernier en expliquant avoir été en cavale à cette période et ne pas l’avoir touché tout en accusant son ancienne femme de vouloir faire le buzz sur son dos. El Tigre n’a pas fait de commentaire officiel sur cette affaire préférant clairement se concentrer sur sa musique pour rester loin de cette polémique et clore cette affaire.