Brulux : “Mettez un voile, vous serez plus belle”, sa punchline agace, il s’en amuse

Habitué à faire parler de lui sur les réseaux sociaux, le passage télévisé de Brulux dans Touche Pas A Mon Poste hier soir a agité les téléspectateurs, les avis ont été mitigés sur ses déclarations, le rappeur français proche du joueur de football Karim Benzema a qui il avait dédié un morceau en 2014 accompagné d’un clip a notamment eu un échange tendu avec Alice Cordier féministe identitaire membre du collectif Nemesis.

En effet Brulux était invité par Hanouna pour s’exprimer sur la mixité dans les banlieues suite à une scène ayant eu lieu en début de semaine entre Emmanuel Macron et une maman qui a déploré face au Président de la république le manque de mixité dans le collège de son quartier en expliquant que son enfant âgé de 8 ans l’a questionné si le prénom “Pierre” existe réellement ou s’il est présent uniquement dans les livres. Une séquence qui a lancé le débat sur le communautarisme de ces quartier dans les médias depuis quelques jours et dans TPMP.

Sur Twitter des nombreux internautes se sont insurgés contre les propos du rappeur notamment à l’encontre d’Alice Cordier pour dénoncer ses propos lorsqu’il a invité cette dernière à mettre un voile pour être plus belle. “Mettez un voile, vous serez plus belle” a-t-il commenté en direct après avoir été coupé en pleine argumentation de son point de vue sur cette affaire tout en dénonçant le fait que des personnes parlent du voile et d’Islam pour faire le buzz dans les médias selon avant se défendre sur les accusations de violences conjugales à son encontre, “Moi madame elle est à la maison. Elle vit bien. Ne vous inquiétez pas, il y a rien à gratter chez moi”. Sa blague a bien amusé une partie des téléspectateurs mais d’autres se sont agacés de sa phrase.

Dans cette séquence Alice Cordier s’est également fait remettre en place par Brulux pour avoir confondu l’équipe du Paris Saint Germain et celle de l’équipe de France de football mais des personnalités ont visiblement étaient convaincu pas son intervention comme le vice-président groupe RN, Jean-Lin Lacapelle qui s’en est pris au rappeur français pour dénoncer ses propos tout en félicitant la jeune femme. “Bravo à la courageuse militante de Nemesis qui a brillamment défendu la cause des femmes françaises et européennes avant que le rappeur Brulux ne la somme de “mettre un voile pour être plus belle”. Les Français ne s’y tromperont pas !” a-t-il déclaré sur Twitter. Hedi Chabar de son vrai nom a finalement répondu à la polémique sur son compte Snapchat avec son humour habituel en se moquant de la membre du collectif Némésis, “C’est uniquement pour cacher son front que je lui ai dit ça. Sinon on cohabite tous ensemble chez nous” s’est-il amusé pour répondre aux critiques.

Bravo à la courageuse militante de @NemesisNemesi18 qui a brillamment défendu la cause des femmes françaises et européennes avant que le rappeur #Brulux ne la somme de “mettre un #voile pour être plus belle”. Les Français ne s’y tromperont pas ! pic.twitter.com/gDBW2eDqpH — Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) April 21, 2021

Les propos honteux du Rappeur Hedi Chabar dit Brulux : en invitant Alice à mettre le voile islamique pour être plus belle. Rien a voir avec l’islam ou la misogynie. 🤢#TPMP #Pierre (1/2) pic.twitter.com/fDoqDq9K9N — Jeanne (@D4rc_) April 20, 2021