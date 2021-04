Canardo adresse un message pour prendre la défense de Brahim Bouhlel

Depuis la depuis de la polémique concernant la vidéo de Brahim Bouhlel la plupart des rappeurs français se sont exprimés pour dénoncer les propos insultants du comédien français contre les femmes et les enfants marocains, ce mercredi l’acteur emprisonné eu Maroc a été jugé et a écopé d’une peine de 8 mois de prison ferme, une sanction lourde qui a fait réagir le rappeur Canardo.

Une sentence est démesurée ?

Le frère du rappeur La Fouine est le premier artiste à réagir l’annonce de la peine à l’encontre de Brahim Bouhlel dont l’avocat a confié qu’il va faire appel du verdict, dans un premier temps Niro, Maes, Booba ou encore Lacrim se sont indignés face à la déclaration de l’acteur au début de la polémique mais ne se sont pas étalés sur cette sentence que Canardo trouve injustice et a décidé de faire part de son avis sur son compte Instagram.

Une justice juste

Malgré des excuses faites publiquement sur les réseaux sociaux en expliquant avoir voulu faire de l’humour sans intention de blesser le peuple du Maroc mais cela n’a pas convaincu les autorités Marocaines et il a été poursuivi en justice pour les faits de “diffusion d’une vidéo d’une personne sans son consentement” et “détournement de mineur” avant d’être condamné à 8 mois d’emprisonnement et son compère l’influenceur Zbarbooking a été condamné à un an de prison ferme.

Canardo est sorti du silence sur cette peine en déclarant sur Instagram, “L’indignation vaut-elle 8 mois de prison ferme ? NON. Amis artistes, vous qui avez pris la parole pour blâmer Brahim Bouhlel, saurez-vous la prendre pour une justice juste ?” tout en ajoutant la légende “Justice…” un message que ses fans ont validé, “Entièrement d’accord. Ils servent d’exemple et la sentence est démesurée.” peut-lire dans les commentaires.