Gazo choque les internautes pour un clip satanique comparé à Lil Nas X

Le rappeur Gazo comparé à Lil Nas X

En attendant de découvrir son nouveau clip dont la mise en ligne est prévue pour ce jeudi 29 avril, Gazo à fait monter la pression en dévoilant un premier teaser de quelques secondes qui a suscité des nombreuses réactions auprès des internautes, des images jugées sataniques par des nombreux twittos comme le récent clip de Lil Nas X.

Alors que la Drill fait désormais un carton en France et devient de plus en plus tendance auprès des rappeurs français ces derniers mois souvent avec beaucoup de succès comme cela est le cas pour Gazo qui a réussi à convaincre le public avec ce nouveau style très populaire qu’il maîtrise parfaitement au grand bonheur de ses fans.

A la fin du mois de février Gazo a ravi son public avec enfin la parution de son premier projet suite à la sortie d’une mixtape totalement Drill lui ayant inspiré le nom attribué à ce projet intitulé “Drill FR” qui comporte notamment le titre “Kassav”, l’un des ses plus gros succès certifié single d’or.

Le rappeur français poursuit l’exploitation de cette mixtape qui a fait une bonne entrée dans le Top Albums avec le teasing d’un tout nouveau clip à paraître vendredi prochain, le single se nomme “Haine et; se*e” et les premières secondes de la vidéo qu’il a présenté du clip ont lancé une polémique sur les réseaux. Effectivement Gazo a été pris à partie par des nombreuses personnes sur Twitter jugeant cette vidéo “Satanique”, l’ayant comparé a celle du rappeur américain Lil Nas X il y a quelques semaines, le clip “Montero (Call Me by Your Name)” disposable sur YouTube avait choqué les internautes et fait scandale pour son fameux twerk sur une représentation de Satan, le public a s’est agacé en faisant la comparaison entre les deux clips.

