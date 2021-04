Vald en feat avec Freeze Corleone, “Ce serait incroyable”

Un collaboration explosive avec Freeze Corleone

Vald avait donné rendez vous à tous ses fans ce lundi soir sur Twitch avec Corentin « Gotaga » Houssein en compagnie de son compère Itaa plusieurs mois après lui avoir dédicacé un morceau sur la compilation Echelon 1 dont le volume 2 vient tout juste de sortir vendredi dernier, l’occasion pour le rappeur du 93 de faire quelques confidences sur ses projets à venir et d’assurer la promotion de Echelon 2.

En effet à l’occasion de ce live, Vald était principalement présent pour défendre la deuxième compilation d’Echelon sur laquelle il regroupe et met en avant des jeunes talents de son label de musique pour apporter de la force à la nouvelle génération, “Rendez-vous lundi à partir de 20H pour une émission du lundi spéciale en compagnie de Gotaga, Doigby & Itaa_95 à l’occasion de la sortie de la compil Echelon Vol 2 EchelonMusic” avait annoncé l’interprète du tube “Désaccordé” avant l’événement sur son compte Twitter.

“Ce serait incroyable de pouvoir le faire”

Lors de ce live, Vald a réservé une petite surprise aux fans en révélant qu’il souhaite réaliser une collaboration inédite avec Freeze Corleone et qu’ils devraient enregistrer prochainement en studio un morceau en commun. “Le featuring avec Freeze devrait arriver si on fait les choses carrés ! Ce serait incroyable de pouvoir le faire.” a-t-il révélé à ce sujet, l’annonce a rapidement mis le feu à Twitter, des internautes se sont exprimés pour valider cette connexion en exprimant une certaine impatience pour découvrir ce titre entre les deux rappeurs français qui devrait donc arriver dans les prochains mois.

« Quand on sort Gotaga et Echelon 1, Gotaga a bien marché, on a sorti Horizon Vertical ensuite et du coup les radios ont préféré défendre Horizon Vertical, ça nous a un peu embêté, le morceau aurait dû encore plus marcher ! » a également expliqué Sullyvan concernant le premier volet du projet Echelon dont son album “Horizon Vertical” avec Heuss L’Enfoiré paru à la même période a fait de l’ombre selon lui, même si le single “Gotaga” a rencontré du succès auprès du public et clippé, il déplore le fait que le morceau n’a pas été joué en radio à sa sortie.