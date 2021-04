Youssoupha assume son look en réponse aux moqueries et remet ça

Taillé par B2O, Youss réplique

Récemment, Youssoupha était de passage dans l’émission The Voice Afrique pour y participer en tant que membre du jury mais Le Lyriciste Bantou a été ciblé par quelques moqueries sur les réseaux pour son look, Booba s’est était notamment amusé pour le ridiculiser sur sa tenue vestimentaire mais il n’avait pas répondu.

En effet Le Prims Parolier avait présenté fièrement sa tenue qu’il a porté à l’occasion de sa participation à The Voice Afrique sur son compte Instagram en début de semaine. Une tenue zébrée en noir et blanc ce qui lui avait valu un pique à son encontre de la part de B2O ayant relayé la publication dans une story avec les légendes “Le boug il croit il a dead le bail” ou encore “Où allons-nous Zobi”, visiblement mort de rire par le look de Youss.

Ce dernier a finalement réagi mais sans répondre directement aux remarques de Kopp, dans une nouvelle story de son profil Instagram, il a repris une publication de Dj Battle qui a validé le look avec la photo de sa fameuse tenue, ce dernier a commenté, “Stylisme chaud ! Continue frérot, on apprécie fort! #CeGenreDeHype” pour lui apporter son soutien. “Hype au max…on est congolais ou on ne l’est pas…samedi je remets ça” a ensuite répondu Youssoupha en décidant donc de remettre ça tout ignorant les critiques sur son style.

Après 3 ans d’absence, le Lyriciste Bantou vient aussi de faire son retour en musique avec l’album “Neptune Terminus“, un projet de 14 morceau avec plusieurs invités tel que Dinos, lefa, Gael Faye, Josman, Jok’Air et Imani paru le 19 mars 2021.