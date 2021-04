Booba s’en prend à Youssoupha et ridiculise son look

Le Duc s’est encore trouvé une nouvelle cible

De Rohff, La Fouine, Kaaris, Gims ou encore plus récemment Zola, Booba ne lâche jamais rien en terme de clash et vient encore de s’en prendre à un nouveau rappeur français, Youssoupha en se moquant de son style vestimentaire lors de son apparition dans l’émission The Voice Afrique.

Après un arrêt temporaire en raison de la pandémie du Covid-19, le tout premier concours de musique mettant en valeur le talent des musiciens africains “The Voice Afrique Francophone” a fait son retour à l’antenne ce samedi 24 avril sur Vox Africa avec Youssoupha au casting des membres du jury pour participer à l’avant-dernière étape de la compétition. A cette occasion le rappeur français s’est affiché sur son compte Instagram avec sa tenue portée pour cet événement qui a bien amusé Booba.

Alors qu’il vient de confirmer son retour en studio en annonçant ne pas encore prendre sa retraite suite aux demandes de ses fans de ne pas arrêter la musique, Elie Yaffa de son vrai nom s’est donc lancé dans un nouveau clash contre Youssoupha en raison de son look sur le compte Instagram de La Piraterie dans deux stories. Sur le réseau social le Prim’s parolier a affiché très fièrement dans une vidéo sa tenue pour l’émission The Voice Afrique que le DUC a partagé en ajoutant le message ” Le boug il croit il a dead le bail “ avant de récidiver dans une seconde story avec une photo de Youss prenant la pose avec sa tenue complète en ajoutant le commentaire, ” Où allons-nous Zobi !!!! “.

Le Lyriciste Bantou n’a pas réagi aux provocations de Kopp et poursuit la promotion de son dernier album “Neptune Terminus” paru le 19 mars 2021 dont le dernier clip “Mon Roi” mis en ligne il y a une semaine vient d’atteindre le million de vues, “DÉJÀ UN MILLION DE REINES ET DE ROIS EN 6 JOURS SEULEMENT. MON RECORD. TOUT SE PASSE COMME PRÉVU.” a-t-il annoncé en réalisant son record de vues sur cette période.