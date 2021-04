Julien Beats trouve un “peu limite” l’album de Damso dans une réaction mythique

Après avoir fait le buzz avec son passage dans TPMP puis rencontre avec Booba à l’occasion de la sortie d’Ultra, le jeune Youtubeur Julien Beats continue de faire son chemin sur la toile et d’analyser les dernières sorties des albums de rap français en filmant sa réaction comme pour le nouvel opus de Damso “QALF Infinity”.

Ce projet très attendu par ses fans n’a pas échappé à Julien Beats qui vient de mettre en ligne sur sa chaine Youtube sa vidéo d’analyse de cet opus suivie désormais par près de 330 000 abonnés sur la plateforme d’hébergement de vidéos, le jeune adolescent nous a encore livré des séquences hilarantes avec des répliques mythiques comme souvent, “Par contre doucement sur les paroles, je ne vais pas me répéter, mais c’est un peu limite” a-t-il confié sur les textes des chansons de Damso un peu trop vulgaires pour les plus jeunes selon lui avant de donner son avis détaillé sur ce projet puis de lui attribuer une très bonne note avec un 18 sur 20 en concluant “Pour une réédition, c’est pas mal”.

La séquence du Youtube n’a pas manqué fait un carton, la vidéo cumule déjà plus de 50 000 vues sur Youtube et des nombreux extraits ont été relayés sur les réseaux sociaux comme Twitter pour s’amuser de l’humour de Julien Beats avec ses gimmicks et ses commentaires à l’écoute des différents morceaux de “QALF Infinity” qui vient de réaliser le troisième meilleur démarrage de l’année.