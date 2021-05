Damso est le meilleur de tous les temps pour Booba qui veut un feat

Un feat serait totalement fou !

Après avoir annoncé son retour en studio et avoir mis fin à la rumeur de sa retraite musicale, Booba est toujours très présent dans le rap game pour comme à son habitude commenter l’actualité du moment, le DUC n’a pas manqué de s’immiscer dans la sortie du dernier opus de Damso nommé QALF Infinity dont il avait surpris tout le monde en faisant l’éloge de ce projet.

Suite à la sortie du projet qui est censé être son ultime album de sa carrière, le papa de Luna et Omar reste très présent sur la toile, la semaine dernière, l’artiste du 92i a profité du live d’écouter de la réédition du dernier album de Dems pour faire part de son avis comme il l’avait annoncé au préalable sur Instagram toujours via le profil de La Piraterie, sans savoir s’il était ironique ou non, le rappeur exilé à Miami avait complimenté les morceaux de QALF Infinity en direct sur le réseau social.

C’est juste une dinguerie cet album

Depuis la sortie de cet opus de Damso, Booba n’a pas lancé de pique contre son ancien protégé avec qui il semble désormais vouloir faire la paix alors que cette réédition de QALF a réalisé un gros score en mid-week pour son démarrage avec plus de 10 000 ventes via les streams en seulement 3 jours, une belle performance à laquelle B2O n’a pas réagi mais il a relayé dans une story Instagram une story d’un extrait vidéo d’une interview du Belge dans les locaux de la radio France Inter en lui adressant un étonnant message de paix.

En effet Booba a donné publiquement son avis sur cette réédition pour faire comme lors du live Insta mercredi dernier des nombreux compliments envers son ancien protégé, “Disons simplement que c’est juste une dinguerie cet album” a-t-il d’abord déclaré avant d’ouvertement le sacré le meilleur de tous les temps puis de souhaiter une réconciliation entre eux pour une nouvelle collaboration qui aurait l’effet d’une bombe dans le rap game en commentant, “Damso reste le meilleur de tous les temps d’ailleurs collaborer avec lui serait totalement fou”. Il a ensuite conclu le message avec une dédicace, “Vie sur lui, YGKishta et toute sa team trop gang de BX”, mais difficile de savoir si sa proposition est réellement sérieuse ou s’il s’agit là d’un annonce faite avec ironie pour le buzz.

Dans le reste de son actualité Kopp vient également d’adresser un tacle contre Kaaris ce lundi sur le réseau social pour avoir été signalé suite à une publicité dans une story vantant les services d’une anarque et SCH vient de rependre la première place du Top Album avec son album juste devant Damso, deuxième du classement avec les ventes sur 24 heures de QALF Infinity qui devrait prendre la tête cette semaine.