Booba reprend le clash contre Damso et c’est violent

La trêve aura été de courte durée entre Damso et Booba, l’autoproclamé Boss du Rap Game avait surpris tout le monde il y a quelques jours en faisant l’éloge de la réédition de l’album QALF à l’occasion d’un live sur son compte Instagram, des réactions qui avaient intrigué les fans se questionnant sur la véracité de ses propos ou s’il s’agissait en faite d’une déclaration ironique.

Après cette sortie très remarquée sur le réseau social, Booba avait enchaîné avec la mise en ligne d’un nouveau morceau intitulé “Kayna” disponible depuis vendredi dernier sur les plateformes de streaming qui fait le bonheur de ses fans avec une dédicace sous forme d’hommage à Kayna Samet, la chanteuse avait collaboré avec lui sur la réédition de l’album Temps Mort pour le titre Destinée, un geste salué par cette dernière sur les réseaux pour le remercier, Kopp s’est finalement exprimé sur cette rumeur d’une possible réconciliation à venir avec son ancien compère du 92i, Damso.

En effet suite à cette sortie officielle de sa retraite pour le plus grand plaisir des pirateries, sa fidèle base de fans s’est mise à rêver d’une collaboration entre B2O et Dems, ce dernier vient d’ailleurs de prendre la première place du Top Albums de la semaine avec QALF Infinity dont le titre Morose a pris la tête du Top Singles et dont le clip devrait sortir prochainement selon une récente story du rappeur Belge.

Le Duc de Boulogne a donc décidé de remettre les choses en place face aux spéculations d’une réconciliation et mis fin aux espoirs du public rêvant de retrouver les rappeurs à nouveau ensemble sur morceau inédit, Booba a publié une courte séquence dans une story dans laquelle il dément souhaiter retravailler un jour avec Damso et l’insulte méchamment au passage pour relancer une énième fois le clash entre eux avant de réagir à une vidéo d’un mash-up posté sur ce qui serait un featuring avec le Belge avec le message très clair, “Continuez de rêver, ça sonne bien parce que c’est l’instru de Ultra c’est tout, c’est les sons de papa” pour confirmer la fin d’une improbable connexion entre les deux artistes.