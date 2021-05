Hatik allait jusqu’à boire plus de 1,5 litre d’alcool par jour, il se confie

Un passé d’alcoolique révélé

Hatik poursuit l’exploitation de son dernier album et vient de dévoiler le clip du morceau “Ma p’tite étoile” sur sa chaine Youtube, un single extrait de Vague A L’Ame paru au mois de mars dernier, un titre pop illustré d’un visuel qui respire l’amour et qui nous donne envie d’aimer.

L’artiste révélé dans la série a récemment dévoilé sa collaboration inédite avec Wejdene sur la réédition de l’album “16” de la jeune chanteuse et a décidé de contonuer la promotion de son premier album “Vague à l’âme” tout en enchainant les interviews avec les médias comme lors de sa récente interview avec le quotidien français Libération dans lequel Hatik s’est confié ouvertement pour la première de sa carrière sur son passé d’alcoolique.



Le jeune rappeur français d’origine guyanaise a fait des confidences sur sa vie avant d’être célèbre et d’accéder à la notoriété suite au succès de son single comme “Angela” ainsi que son premier grand rôle à la télévision dans la série “Validé” ayant fait un carton en début d’année dernière sur Canal Plus, “J’ai rêvé d’être un grand artiste, mais j’ai jamais rêvé qu’on crie mon nom dans la rue ou au supermarché. Après les deux vont ensemble” a-t-il expliqué à ce sujet mais il a connu des passages très compliqués avant cela avec entre autres son addiction aux boissons alcoolisées. A une certaine époque Hatik allait jusqu’à boire plus de 1,5 litre de Rhum par jour mais heureusement cette mauvaise période est désormais aujourd’hui loin derrière lui et celui a permis de grandir pour devenir plus fort mental.

“Ce n’était pas la meilleure période de ma vie, ce n’était pas joyeux, je faisais des conneries. Ça n’allait pas à la maison avec mes parents, je n’avais pas de meuf” a révélé Hatik avant d’expliquer comment il a réussi à s’en sortir pour stopper cette consommation d’alcool avec l’aide de la religion suite à sa conversion à l’islam “Ça m’apaise, me donne des réponses. J’ai un rapport ultra-intime et tolérant sur la religion” a expliqué Hatil sur cette période et la façon qu’il a trouvé pour y échapper afin de sortir définitivement de cette spirale dévastratrice.