Brulux menacé par un internaute, il réagit en l’affichant publiquement

C’est ça de vouloir s’attaquer à Brulux

Toujours aussi actif sur les réseaux après le buzz de son passage de son récent passage télévisé sur le plateau de TPMP invité par Cyril Hanouna qui a fait beaucoup parler suscitant des nombreux critiques à son encontre, Brulux a affiché un internaute sur Instagram avec qui il s’est embrouillé.

Alors que Sadek avait pris sa défense suite aux propos de son ami Brulux dans l’émission Touche Pas A Mon Poste, ce dernier connu pour son ton humoristique légendaire sur les réseaux sociaux mais aussi pour ne pas avoir sa langue dans la poche n’hésitant pas dire ouvertement ce qu’il pense ou recadrer ses détracteurs comme récemment face à un internaute lui ayant manqué ouvertement de respect sur la toile.

En effet après avoir pris un peu de recul sur sa carrière de rappeur suite la sortie de son album en début d’année, Brulux continue de sévir sur Instagram comme avec son récent buzz suite à la diffusion de sa vidéo avec Heuss L’Enfoiré en compagnie de plusieurs policiers en s’amusant à les charrier, cette fois ci c’est un internaute qui a interpellé l’artiste proche de Karim Benzema.

Un individu s’est attaqué à Brulux sur Instagram et il a donc décidé l’afficher publiquement sur son compte avec la légende, “Voila à quoi ressemble un voyou d’Internet, c’est incroyable futur pédophi*e, si ce n’est pas déjà le cas; allez-lui passer un petit message à ce mauvais petit qu’il goûte à la puissance de l’acharnement” avant de révéler le message envoyé par le jeune homme à son encontre l’insultant, “J’ai plus les mots Adrien, cesses donc immédiatement et vas ranger ta chambre” a-t-il ajouté.