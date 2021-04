Sadek ridiculise Jean Messiha en réaction aux attaques contre Brulux

Décidément le récent passage télévisé de Brulux dans le programme télévisé de Cyril Hanouna ne cesse de faire parler après avoir été pris à partie par Jean Messiha sur Twitter, son compère Sadek a décidé de sortir du silence pour prendre la défense de son ami en réponse aux détracteurs et au politiciens français.

Sur Twitter ce jeudi, Jean Messiha a tenté d’interpeller au rappeur français d’origine tunisienne pour obtenir un face à face afin de débattre suite à son intervention dans TPMP et notamment après son échange houleux avec Alice Cordier, lui demandant avec humour de porter le voile pour être plus belle face aux réactions hostiles de cette dernière lui ayant coupé la parole en direct dans l’émission, la séquence a fait polémique sur la toile mais il s’est amusé des critiques.

L’ancien membre du Rassemblement National a donc décidé s’en prendre l’ami d’enfance de Mister You sur Twitter qui n’a pas répondu aux provocations, c’est Sadek qui a pris la parole à sa place sur le réseau social. Les deux rappeurs ont collaboré ensemble à plusieurs reprises sur les morceaux “Ça recommence” (extrait de l’album La sans pitax), “La Bise” (extrait de Ni*ue le casino) ou encore sur “Tu vas rien faire” (extrait de la mixtape Johnny Niuum ne meurt jamais) et sont proches, ce qui a poussé Johnny Niuuum à s’exprimer sur cette affaire. “Brulux il est là pour rigoler …. mais ça restera toujours toi le clown“ a tweeté Sadek en réponse au message de Jean Messiha dans lequel il déclare, “Je suis prêt à prendre ce #brulux en débat quand il veut. C’est une telle caricature de tout ce que la France déteste que ça sera, comme ils disent, un kif. Encore un qui sera démasqué. Pour le plus grand bien de notre jeunesse.”.