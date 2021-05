Lacrim menacé pour avoir soutenu les Palestiniens, il répond !

Ce début de semaine des nombreux rappeurs français se sont exprimés sur les affrontements entre palestiniens et israélien à Jérusalem, la plupart d’entre eux ont décidé de prendre la parole pour soutenir le peuple palestinien comme par exemple Lacrim mais ce dernier a été pris à partie sur les réseaux et a subi plusieurs menaces pour ses propos.

Après le délogement de familles palestiniennes au profit de colons israéliens des affrontements ont éclaté à Jérusalem-Est, les rappeurs comme Maes Mister You, La Fouine, Médine, Soolking, Dosseh, ou encore Lacrim ont pris la parole sur Instagram dans des stories pour réagir aux scènes de violence et pour afficher un leur soutien aux palestiniens, Karim Zenou de son vrai nom a été ciblé par des critiques virulentes pour sa prise de position.

En effet l’interprète des mixtapes “R.I.P.R.O” a partagé sur le réseau social des nombreux clichés des affrontements, des internautes se sont ensuite pris à lui car ils n’ont apprécié son geste et il a donc décidé de s’expliquer en vidéo à ce sujet pour se défendre. “J’ai reçu plein de message, je me suis fait insulté de fou. J’ai pas peur, je m’en fous, je suis loin d’être un héros, je n’ai pas mis ces photos pour l’opinion publique. Rien à voir. J’ai pris ces photos qui m’ont touché. Le pourquoi du comment c’est une autre histoire.” a-t-il tout d’abord expliqué.

“Je n’ai dit aucun mot, dans toutes les photos que j’ai partagées, je n’ai rien écrit. Je suis en train de vous dire qu’il a des gens qui ont rien demandé. Ils sont en train de prier et se font attaquer.” a ensuite poursuivi Lacrim avant de conclure, “Ils peuvent pas prier et attaquer en même temps” Mathématiquement ce n’est pas possible. C’est-à-dire que s’ils sont occupés, ils ne peuvent pas être occupés et attaquer. C’est sûr qu’ils n’ont pas attaqué. Eux ce sont des innocents, ils ont rien à voir dans tout ça.” a-t-il ajouté alors que dans le reste de son actualité il vient également de féliciter Maes pour son triple disque de platine obtenu avec son dernier album “Les Derniers Salopards”.