Mister You échappe de peu à la prison !

Les soucis avec la justice du rappeur touchent à leur fin

Dans une affaire d’achat d’un faux permis, Mister You avait écopé d’une amende de 5 000 euros et à une peine de 6 mois de prison en première instance il y a 4 ans suite au jugement par le tribunal correctionnel de Nanterre en Hauts-de-Seine mais l’artiste avait fait appel de cette décision à l’époque dont la sentence vient de tomber cette semaine.

Mister You s’en est bien sorti car la justice a été plus clémente en appel, il a finalement été contraint de payer uniquement une amende d’un montant de 10 000 euros mais évite par contre une peine de prison même si le juge l’a reconnu coupable dans cette affaire, il a échappé à un nouvel emprisonnement comme à l’époque du début de sa carrière de rappeur.

Cette décision change tout pour le rappeur de Belleville car dans un autre dossier il est aussi poursuivi par la justice pour avoir fait de la publicité sur son compte Snapchat d’un point de vente de drogues situé à Villejuif dans le Val-de-Marne en vantant les qualités des produits de la marque Caliweed. Dans cette affaire Mister You a été inculpé d’une peine aménageable de 24 mois de prison ferme mais sa condamnation dans le premier dossier cité aurait pu l’envoyer directement derrière les barreaux et compromettre la suite de sa carrière musicale. “Plutôt que de tomber dans le tout carcéral, la cour a choisi d’écarter l’hypothèse de la prison. Cela honore l’institution judiciaire.” s’est félicité Robin Binsard son avocat après l’annonce de cette nouvelle en ajoutant concernant son client il “n’est pas en prison mais dans les salles de concert et en tête des palmarès du rap”.

Au début du mois de février, Mister You a présenté son deuxième volet de la série HLM (Hasta La Muerte), un album de 17 morceaux pour lequel l’artiste de Belleville s’est entouré de plusieurs invités comme les rappeurs L’Allemand, Rohff, Naestro, Da Uzi, JuL, BimBim, Kanoé, 3Robi, S.Pri Noir, Sadek et Morad.