Sadek se confie sur son alcoolisme et tacle les artistes qui encouragent à consommer

“J’ai un enfant, je ne prends pas de plaisir à rentrer bourré, je me sens honteux”

Sadek poursuit actuellement la promotion de son dernier album en date intitulé “Aimons-nous Vivants” disponible depuis le début du mois d’avril et s’est exprimé dernièrement dans une interview pour le média Rapelite sur son ancienne dépendance à l’alcool tout en évoquant les rappeurs qui encouragent à en boire.

En effet lors cet entretien Sadek s’est confié très sincèrement sur différents sujets comme son clash passé avec Fababy ou encore celui plus personnel de son problème d’alcool dont il a stoppé la consommation en devenant père, “Les gens me disent, t’es revenu au kickage, mais à un moment où je pouvais plus balbutier, à être bourré h24 d’ailleurs les jeunes ne vous droguez pas, faites du sport et ne buvez pas d’alcool” a-t-il révélé pendant cette interview.

L’artiste du 93 a ensuite dénoncé les rappeurs qui font la promotion de l’alcool dans leur musique mais n’en boivent pas, “L’alcool, c’est le pire des trucs (…) J’ai du mal avec les gens qui disent double Ciroc puis quand tu lui proposes un verre, ils te disent non un thé un peu comme Future qui a dit qu’il ne prenait pas de la drogue en vrai”. Il a également déclaré avoir arrêté de boire en ayant pris conscience des méfaits de l’alcoolisme après être devenu papa pour la première fois, “Je l’ai arrêté sans vouloir trop l’arrêter, j’ai un enfant, je ne prends pas de plaisir à rentrer bourré, je me sens honteux (..) L’alcool y a un truc de très violent avec ça, tu ne te vois pas glisser” avant de conclure avec une anecdote sur sa rencontre avec Gérard Depardieu sur le tournage du film Tour de France, “Mais j’étais une grosse caisse, j’ai couché Depardieu en bière moi”.

Le dernier album de Sadek a réalisé un bon démarrage en première semaine avec 6 500 exemplaires vendus lors des 7 premiers jours d’exploitation du projet qui comporte des nombreux featurings avec SCH, Ninho, Fianso, Heuss, Ali, Vald, Kalash Criminel, Rimkus, Lacrim, Beezy, Les So, Likmus, Oussou ou encore DA Uzi et Leto en bonus track de cet opus. Dans le reste de son actualité, il vient aussi de remettre en place sur Twitter le streameur YassEncore pour avoir critiqué ses propos lors d’une interview.