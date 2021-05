Aya Nakamura assume d’avoir des paroles se*uellement explicites

Après avoir poursuivi la promotion de son album “AYA” paru le 13 novembre 2020 pendant la fin d’année passée et en début d’année 2021, Aya Nakamura a visiblement pris un peu de repos depuis quelques semaines, elle a disparu des réseaux et semble avoir décidé de prendre des vacances pour consacrer son temps libre à sa petite fille ou encore pour se reposer un peu avant de revenir en musique.

Inactive sur son compte Instgaram suivi par 2,7 millions de followers depuis un peu plus de 4 semaines suite à la publication de sa couverture du magazine Vanity Fair en postant des photos de son shooting réalisé pour l’occasion, Aya Nakamura a visiblement pris un peu de recul sur sa carrière musicale afin de passer plus de temps avec sa fille Aïcha âgée de 4 ans dont elle avait fait des confidences lors d’une interview pour le magazine Télé Star.

Un entretien dans lequel, la jeune chanteuse de 26 ans s’est confiée sur son enfant et son éducation, “J’ai envie qu’elle m’ait comme support bien sûr mais je souhaite qu’elle grandisse en sachant que le but dans la vie, c’est de travailler et qu’elle se rende compte de la valeur de l’argent, même si elle en profite” s’est-elle exprimée avant de parler de son statut de femme se*y et de ses paroles dans ses chansons parfois un peu trop crues.

“Tout le monde est étonné par la chanson ‘Préféré’. Pour moi, le se*e est naturel et en parler aussi. Il n’y a pas de mal. Cela fait partie des choses de la vie.” a expliqué Aya avant de préciser sans détour à ce sujet “Les femmes ont les mêmes besoins que les hommes. J’ose le dire. Quand les hommes chantent ce genre de trucs, ça ne choque personne. Si je peux apporter de la confiance en soi à certaines filles, tant mieux”.

Aya Nakamura a encore franchi un nouveau cap avec le succès de son dernier opus, elle est notamment devenue la chanteuse française la plus écoutée dans le monde sur la plateforme de streaming Spotify après la parution de “Aya” qui avait été le troisième album le plus écouté au monde le jour de sa sortie, une véritable consécration pour elle. Le projet est désormais certifié disque de platine totalisant plus de 100 000 ventes et la chanteuse a exploité cet opus avec 4 clips, des morceaux “Jolie Nana”, “Doudou”, “Plus jamais” avec Stormzy et “Fly” tous cumulant des millions de visionnages sur Youtube.