Mister You annoncé mort, il dénonce le danger des fausses rumeurs

Toujours présent dans le rap game après près de 20 ans d’une carrière débutée au début des années 2000 avec sa première mixtape “Mi ange, mi démon”, Mister You a présenté son cinquième album solo le 5 février 2021 nommé “Hasta la Muerte 2” dont il poursuit actuellemnt la promotion avec dernièrement une interview accordée au média Booskap.

Lors de cet entretien, Mister You s’est prêté au jeu de l’interview “Sous-coté / Surcoté”, il s’est exprimé sur son amitié avec son compère Lacrim, sur la série culte H avec Jamel Debbouze, Éric Judor et Ramzy Bedia, a répondu aux diverses questions aux sujets de Neymar, de l’humoriste Mustapha El Atrassi et bien d’autres thèmes comme les dangers des fausses rumeurs relayées sur les réseaux sociaux comme par exemple Twitter ce qui lui a valu une très mauvaise mésaventure.

Yougataga est notamment revenu sur la fois où une rumeur l’a annoncé pour mort, une fausse information lancée sur les réseaux dont il a été victime qui avait créé la panique auprès de ses proches, “Des fois les gens, ils ne se rendent pas compte de l’effet que ça peut prendre de répondre ces rumeurs, j’appelle chez moi ma mère était en pleurs.” a-t-il confié avant de poursuivre sur cette triste anecdote “Elle m’a dit, tu viens tout de suite, j’ai pris la voiture, je suis venu, y avait toute la famille, y en a qui ont fait le déplacement, ma mère en pleurs en train de trembler, franchement, c’est un mauvais souvenir”.

Dans le reste de son actualité du moment Mister You a récemment appris sa sentence dans une affaire d’achat de faux permis en échappant à une peine de prison en écopant uniquement d’une amende et son album HLM 2 s’est vendu à près de 5 000 exemplaires en première semaine lors de son démarrage.