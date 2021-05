Lil Reese a frôlé la mort ciblé par des coups de feu

Le rappeur a été salement amoché

Lil Reese a eu très chaud, alors que les tragédies se succèdent ces derniers mois dans le rap aux Etats Unis, plusieurs artistes ont été victimes de nombreuses fusillades, le rappeur Chicago dans l’Illinois a failli ajouté son nom à la liste et s’est fait une grosse frayeur.

Hier matin dans un parking de Near North Side situé à Chicago, les forces de l’ordre ont été appelées suite à de coups de feu dans un parking du quartier de River North, des témoins ont signalé des échanges de tirs impliquant un groupe d’individus dont faisait partie Lil Reese, « se tiraient dessus » a déclaré la police. Peu avant que l’incident n’éclate, un homme avait averti les autorités que son véhicule, une Dodge Durango a été dérobée mais grâce au système de traçage par GPS, la voiture a été retrouvée à Grand Plaza Parking dans le centre ville par le propriétaire.

Le père de la victime du vol s’est rendu sur place pour récupérer le Durango et à son arrivée sur les lieux il a tenté de retenir les individus dans la voiture avant qu’un des voleurs n’ouvre le feu, le véhicule a ensuite foncé dans un pilier du parking et une fusillade a éclaté entre les différents protagonistes. A l’arrivée sur place, la police a découvert la voiture criblée de balles ainsi que trois victimes, l’une blessée au genou, une autre dans un état critique transportée d’urgence à l’hôpital Northwestern Memorial et enfin la dernière a été identifiée comme étant Lil Reese jonché sur le sol en sang. L’information a été confirmée par TMZ qui a également publié une vidéo de l’incident, l’artiste n’est pas dans un état critique mais a été salement amoché avec un œil écorché.

Tavares Taylor de son vrai nom a expliqué à la police avoir rencontré les personnes dans le Durango à l’extérieur du parking avant de leur indiquer où aller pour se procurer du cannabis mais le déroulement des faits restent pour le moment encore floues.