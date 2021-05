La Fouine choqué par Brahim Bouhlel, il fait passer un message

En attendant ce vendredi pour écouter son huitième album studio intitulé “XXI” avec deux invités Dinor et Kofs, La Fouine fait le tour des médias cette semaine pour en assurer la promotion et vient d’accorder une interview au média Rapunchline dans laquelle l’artiste originaire de Trappes s’est exprimé au sujet du scandale de la vidéo de Brahim Bouhlel insultant le peuple Marocain.

Après la diffusion de cette séquence des nombreux rappeurs français avaient pris la parole pour dénoncer les propos de l’acteur français révélé dans la série Validé. L’affaire avait pris une telle ampleur que les autorités ont décidé de poursuivre le comédien en justice avant de l’inculper à une peine de huit mois de prison ferme, une sentence dont Canardo, le frère de La Fouine avait jugé très sévère en s’exprimant à ce sujet sur son compte Instagram. Laouni est revenu sur tout ce dossier lors de cet entretien afin de donner son avis sur tout cela.

En effet le rappeur franco-marocain s’est livré sans concession lors cette interview avec Rapunchline et s’est dit choqué par Brahim Bouhlel en exprimant son désaccord sur ce genre de vidéo censée être humoristique, « Honnêtement j’ai été choqué, je suis vraiment pas d’accord avec ça », a-t-il confié avant de mettre en garde face aux dangers de ce type de plaisanterie, « Faites attention, ne blessez pas les gens » pour éviter que des autres humoristes ne se retrouvent dans la même mauvaise mésaventure que Brahim Bouhlel. Dans cet entretien, Laouni a parlé d’autres sujets très divers comme la conception de son nouvel opus, ses featurings avec Kofs et Dinor cités ci dessus, les critiques sur ses anciens albums, de son amour pour le Maroc, de la nouvelle génération de rappeur français, du conflit en Palestine et a révélé une anecdote d’un concert ayant failli mal terminer.