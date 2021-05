Joey Starr et Sully Sefil réunis pour l’hymne du PSG

“Paris est Magic”, le nouveau single de Sully Sefil, Joey Starr

Deux légendes du rap français nous offrent une pépite, digne d’un bijou de la prestigieuse place Vendôme. Sully ne fait pas dans la demi-mesure ! C’est l’incontournable Joey Starr, rappeur et acteur, que Sully Sefil invite à poser sa célèbre voix, en plus de son jeune protégé Dayron Ferguson qui façonne les refrains.

Un mélange de styles inattendu qui sonne pourtant comme une évidence avec pour seule ambition d’encourager à se dépasser, à sa surpasser, un morceau qui fait écho à leur parcours.

Ils rendent ainsi hommage à Paris, objet de tous les fantasmes, place mondiale de l’art, de la mode et de la gastronomie, “Paris est magic” est également un hymne au Paris Saint Germain, son emblématique club de football. A l’instat de Jay-Z et Alicia Keys avec “New-York State Of Mind“, désormais Paris à son hymne, et il était temps. Le clip de cette collaboration sera également disponible très prochainement.