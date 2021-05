Jul, Alonzo et Brulux invités par Kamikaz sur Sofiane

Un casting 5 étoiles pour l’album de Kamikaz

Kamikaz présente le clip de son nouveau single “Maximus” ainsi que la tracklist de son album nommé “Sofiane” à paraitre pout le 11 juin prochain avec plusieurs invités tel que Jul, Alonzo, Brulux, Morad, AM La Scampia, Elams et Thabiti.

Un studio, un label, un disque de platine pour le projet 13 Organisé accroché au mur, le rappeur le plus déter du moment vient de Barriol, quartier d’Arles excentré de la ville relié par un pont, que Kamikaz a placé sur la carte du rap méridional.

L’intensité de son flow n’a d’égale que sa carrure et ses couplets qui percutent telles des détonations le distinguent à chaque fois qu’il apparait sur des morceaux multi-artistes. Notamment en 2017 sur les titres “#MarseilleAllStar / Episode 3” YL feat Le Rat Luciano, en 2018 sur “Code 120” Biwai feat Malaa, L’allemand, Soso Maness, Dibson. Et en 2020 sur le projet 13 Organisé sur “Miami Vice”, “C’est maintenant” aux côtés de Jul, SCH, Naps, Alonzo L’Algérino, Kofs et Sat l’Artificier et l’exceptionnel “Bonus track” du projet. Le plaçant comme une valeur sûre depuis les années 2010 dans le sérail du rap marseillais.

De son premier buzz en 2010 grâce à un freestyle filmé à l’iPhone 4 à sa participation à 13 Organisé. En une petite décennie Kamikaz a rendu son flow direct et sa musicalité incontournables. Il s’apprête à sortir son quatrième album, Sofiane, le 11 juin, un projet complet et le fruit de son parcours marqué par la débrouille et la passion.

Ce nouvel album est un alliage de ce qu’il a construit au fil du temps. Son flow toujours intense et incisif se désinhibe aussi peu à peu à mesure qu’ il s’amuse à explorer d’autres univers artistiques, “Piraterie“, “Abysse” et “Maximus” en sont les premiers extraits.