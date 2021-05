Nadine Morano pète un plombs contre Youssoupha “prend un avion et part (…) barre-toi”

“Qu’il s’en aille ! Un billet d’avion, Dehors!”

Après Marine Le Pen qui a lancé un appel pour supprimer l’hymne des Bleus de Youssoupha destiné à accompagner l’équipe de France de football lors du prochain Euro à partir du 11 juin 2021, Nadine Morano vient également de s’exprimer sur cette polémique à la télévision en direct sur CNews.

La Députée européenne s’en est pris virulemment au Prims Parolier et à la FFF sur le plateau télévisé de l’Heure des Pros, l’émission animée par Pascal Praud qui a dénoncé les paroles du rappeur dans ses morceaux notamment ceux dans lesquelles il cite Marine Le Pen et Éric Zemmour ou encore plus récemment dans le single “Solaar pleure” contre la France avec “La France : un pays d’escrocs. Ils ont volé nos œuvres d’​art“, du morceau “L’effet papillon” avec “Fils adoptif de Marianne la mégère, devenue ma marâtre, défavorable à mes gênes” puis du titre “L’enfer c’est les autres” avec le texte “J’en veux aux blancs, cynique et condescendants. Qui pensent que le monde ne se voit qu’à travers les yeux de l’occident.“.

Nadine Morano craque totalement face aux paroles de Youss

Pascal Praud poursuit ensuite avec les lyrics de Polaroïd Experience en citant le passage, “J’suis l’ennemi de Valls, j’suis l’ennemi de Macron, J’suis l’ennemi de Ménard, je suis l’ennemi de Marion, J’suis l’ennemi de La République de François Fillon (…) J’ai arrêté le rap, cap sur une nouvelle vie, j’ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle ville” puis du single “L’entourage” avec “La France ne reconnaît pas les communautés mais nous traite comme telles. (…) Parfois, je pense à retourner chez moi”. Une séquence qui a rendu dingue, Nadine Morano, cette dernière a commenté les différents textes de Youssoupha en lui demandant de quitter la France, “Mais prend un avion et pars (…) Faut se cotiser pour lui payer un billet d’avion“ lance-t-elle avant de poursuivre “J’ai envie de lui dire barre-toi ailleurs !“.

“Mais qu’il s’en aille, au revoir et on choisit un type comme ça. C’est une honte mais faut partir. Un avion, et dehors qu’il se barre !” ajoute-t-elle avant de conclure “Mais qu’il s’en aille chanter ailleurs ! Pourquoi il s’inflige de rester chez nous, mais qu’il parte !” alors que Pascal Praud tente d’apaiser les esprits sur le plateau télévisé. Nadine Morano n’est visiblement pas au courant que Youssoupha n’habite plus en France depuis 2016. L’artiste a déménagé en Cote d’Ivoire pour aller vivre à Abidjan. Il a justifié ce choix par le fait de suivre sa femme, “Elle avait des projets à elle, je pouvais la suivre. Je l’ai fait et je ne le regrette pas. Elle est très épanouie.” avait-il expliqué dans une récente interview pour la promotion de son nouvel album “Neptune Terminus” en précisant que là bas il a une qualité de vie supérieure, “J’ai une plus grande maison, une meilleure qualité de vie, et mes enfants sont plus épanouis.”.