SCH : Soul, une star du K-Pop en Corée veut un feat !

Insolite : Le featuring totalement improbable !

Très actif ces derniers mois, SCH a présenté son album “JVLIVS II” et a également multiplié les collaborations à succès avec Naps sur “Le son des bandits“, avec L’Algérino sur “Sapapaya” en compagnie de son acolyte Jul ou encore plus récemment avec Soso Maness sur le single “Les derniers marioles“.

En attendant son featuring très attendu avec Julien Doré dont ce dernier n’a toujours pas annoncé la date de sortie du single mais vient de répondre avec un émoji téléphone à la demande d’un fan sur Twitter sans doute pour indiquer que le deux artistes doivent s’appeler pour définir enfin une date officielle pour la sortie de ce morceau, SCH vient d’avoir une étonnante demande de collaboration d’un chanteur de K-Pop Coréen, du groupe P1Harmony composé de 6 membres : Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul et Jongseob.

SCH connu en Corée ?

Le rappeur Marseillais est devenu aujourd’hui l’un des rappeurs français les plus sollicités dans le rap game et il semble même avoir obtenu une notoriété internationale comme l’atteste la demande improbable de l’artiste Soul, un membre du groupe de K-Pop nommé P1Harmony qui s’est fait connaitre au mois d’octobre dernier avec leur projet “Disharmony: Stand Out”. En effet lors d’un live sur Twitch organisé par RollingStone, le chanteur a été questionné sur l’artiste avec qui il rêve de travailler, « Avec qui voulez-vous collaborer à l’avenir ? » et il a donné à la surprise générale le nom de SCH.

Soul n’a pas expliqué comment il a découvert le S mais les fans du rappeur ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux pour exprimer une certaine incompréhension suite à cette déclaration surprenante à tel point les styles des deux artistes sont diamétralement opposés. Reste à connaitre l’avis de l’auteur du titre “Marché Noir” sur cette demande qu’il ne devrait pas manquer de commenter.