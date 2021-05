SCH et Soso Maness jouent les gangsters dans une réalisation de haute voltige

Soso Maness et SCH jouent les bandits

Qui aurait dit qu’en deux ans de travail acharné, de bons choix artistiques, Soso Maness, le gars de Font-Vert (Marseille), percerait sur la scène rap et s’y installerait, comme l’un de ses artistes les plus appréciés et les plus validés ?

Qu’après ses deux premiers albums, Rescapé (2019) puis Mistral (2020), et à l’aube de la sortie du troisième, il aurait une flopée de titres à plusieurs millions de vues (« Pochon Vert », « TP », « Dans mes rêves », « Interlude » …) et un tube mainstream scandé de stades en fêtes de famille confinées « So Maness » (35 millions de vues sur Youtube) qui cartonne en radio, sans faire de concession à son écriture paramétrée pour dire des vérités ? Pourtant c’est la route qu’il s’est tracée lui-même en seulement deux ans !

Ambiance crapuleuse et marseillaise, c’est la recette d’un nouveau banger !

“Avec le temps” sera à l’image de ce que Soso développe depuis ses premiers albums : du fond et de la forme, sans chichis, mais surtout sans bullshit, que ce soit pour parler cru de la rue, ou pour ambiancer. Et pour ça c’est simple, entre rap de rue et bangers, toujours avec sa touche : clin d’oeil à de gros tubes, ou à la chanson française contestataire.

Avec “Zumba Cafew“, “3x filtré” et “DLB 13”, Soso Maness a une fois de plus prouvé son talent de kickeur et suscité l’attente de tous autour de son nouvel opus. Il revient ce vendredi 21 mai avec un nouveau single et clip “Les derniers marioles” en featuring avec SCH, quatrième extrait de son album “Avec le temps”, à venir le 4 juin 2021, le clip est désormais disponible.