Kaaris et Damso, Booba revient sur l’origine des clashs : “ils deviennent ingrats et irrespectueux”

“Des séparations difficiles”

Entre Kaaris, Damso et Booba la paix n’est clairement pas d’actualité, sur les réseaux sociaux le DUC de Boulogne ne lâche rien chaque semaine en adressant constamment des piques ou pour réagir aux derniers chiffres des ventes de ses rivaux afin de faire la comparaison avec ses ventes ou pour se moquer d’eux à la moindre chute au classement mais Riska ou Dems restent le plus souvent sans aucune réaction aux attaques.

De passage sur France Inter ce jeudi matin, Booba s’est longuement exprimé sur différents sujets comme le retour de Benzema en sélection mais aussi sur l’origine de ses clashs comme par exemple avec Damso et Kaaris, deux rappeurs qu’il avait pourtant soutenu et avec qui il avait réalisé plusieurs collaborations avant le début des embrouilles ayant comme point de départ des raisons différentes mais qui ont débuté selon B2O une fois que les deux artistes ont commencé à avoir une certaine notoriété sur la scène musicale avec son soutien.

“Ils deviennent ingrats et irrespectueux”

“Ce n’est pas qu’ils n’ont pas intérêt à me quitter, ils sont libres, il y a juste la manière, il y a du respect.” a tout d’abord déploré Kopp, selon lui certains rappeurs lui ont manqué de respect, “Il y a souvent des séparations difficiles, souvent les gens changent.“ a-t-il ajouté comme cela a été le cas avec Dems par exemple lorsqu’il son contrat avec le label 92i s’est terminé avant de poursuivre à ce sujet, “C’est l’artistique, les gens sont souvent très attentifs au début puis quand ça marche et que nous on a une grosse force de frappe, on les propulse très haut, souvent les rapports sont compliqués.“, “ils deviennent ingrats et irrespectueux.” a ensuite regretté Kopp en précisant qu’il prend cela comme une trahison.

Booba souhaite dorénavant mettre aussi sur le devant de la scène des artistes Africains et vient de lancer le label 92i Africa dont les deux premières signatures sont les artistes Dopeboy Dmg et Didi B, “L’Afrique est un continent bourré de talent, mais il manque de lumière, c’est là que je suis fier de moi, je suis plus fier de moi quand j’aide les autres que moi-même.“ a expliqué le DUC.