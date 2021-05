Booba encense Benzema et lui fait passer un message sur la Marseillaise !

B2O fier de Benzema, il revient sur l’affaire de “La Marseillaise”

Près de deux mois après le sortie de son album Ultra qui devrait être le dernier de sa longue carrière, Booba est loin d’être parti à la retraite et s’active sur tous les fronts en ce moment. De passage sur sur la radio France Inter pour le lancement de son nouveau média “Ultra Radio“, le DUC s’est exprimé sur Karim Benzema pour donner son avis sur son retour en équipe de France après avoir été mis à l’écart pendant plusieurs années par Didier Deschamps.

En effet, l’entraineur des Bleus a surpris tout le monde la semaine passée en dévoilant la liste des joueurs pour évoluer avec la France lors de l’Euro 2021 en intégrant Karim Benzema dans la sélection. Ami de longue date avec Booba, ce dernier n’avait pas félicité KB9 sur les réseaux après cette annonce ce qui avait étonné les fans de Kopp. “Hey Booba Benzema est de retour en EDF. Faites la paix maintenant pour faire chier Patrice Quarteron” avait questionné un internaute, “Pas de guerre, chacun sa voie, chacun ses principes” avant répondu l’interprète de Ratpi World pour mettre fin aux rumeurs d’un conflit entre eux.

Le DUC réagit à la sélection de KB9

Fraichement élu meilleur joueur de la saison en Liga par les lecteurs de Marca, Karim Benzema a fait son retour à Clairefontaine ce mercredi pour préparer la prochaine compétition de l’équipe de France. Un événement sur lequel, Booba est revenu au micro de France Inter face à Léa Salamé pour enfin féliciter l’attaquant du Real Madrid. “Je pense qu’ils auraient du l’appeler depuis bien longtemps, après l’avoir sali, souillé… Après, je suis content pour lui. Il est courageux“ a-t-il confié en déplorant le fait qu’il n’a pas été sélectionné depuis de trop nombreuses années.

Aujourd’hui le père de Luna et Omar n’est plus aussi proche de Benzema qu’à une époque mais il lui a donc tout de même témoigné son respect lors de cet entretien pour avoir réussi son retour chez les Bleus avant de revenir sur les attaques contre le joueur sur le fait de ne pas chanter la Marseillaise lors des matchs de l’équipe de France. “Chanter la Marseillaise ou pas, c’est un détail, on s’en fout (…) je ne suis pas très patriotique. Je suis plus ‘allons enfants de l’anarchie’ que ‘allons enfants de la patrie'” a-t-il expliqué.