SCH : La Fouine lui fait passer un message

La Fouine est chaud pour travailler avec SCH !

Il y a exactement une semaine, La Fouine a dévoilé son dernier album en date intitulé XXI pour lequel il poursuit la promotion après avoir vendu un peu plus de 2 200 copies du projet pour sa première semaine d’exploitation et vient d’exprimer son souhait de réaliser une collaboration avec SCH lors d’une récente interview.

En effet à l’occasion de la promotion de cet opus, le rappeur de Trappes était de passage chez le média Rapunchline afin de le présenter et parler de plusieurs sujets très variés comme la conception de cet album, la génération actuelle de rappeurs français, le conflit en la Palestine et Israël, son pays d’origine le Maroc, le scandale de l’affaire Brahim Bouhlel et il a aussi donné son avis sur le rappeur français SCH qui a fait un carton en début avec le Tome 2 de JVLIVS.

En 2018, Laouni avait déjà affiché son soutien au rappeur Marseillais lors de la sortie du Tome 1 de “JVLIVS“, « Gros big up SCH, l’album est lourd ! Félicitations, continue comme ça » avait-il lâché dans une story Instagram avec une capture d’écran de l’écoute du projet. “Sch_Mathafack est quelqu’un que j’apprécie beaucoup musicalement et il n’y aura jamais de clash entre moi & lui Force” avait-il ensuite ajouté sur Twitter à cette époque. Dans cet entretien avec Rapunchline, La Fouine a déclaré, “Je trouve qu’il est bon, il a un bon univers. J’aime quand les artistes essaient d’apporter autre chose qu’une musique, mais qu’ils amènent un univers” avant d’être questionné par le journaliste si une collaboration pourrait se faire un jour entre eux, “bien sûr“ a-t-il assuré.