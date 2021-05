Sofiane s’exprime sur Wejdene, “elle n’était pas au programme”

Wejdene a tout pété, elle a fait de la place !

A l’occasion de la sortie de son dernier album “La Direction“, Sofiane était de passage dans Le Code diffusé sur Apple Music pour un long entretien de plus de 40 minutes avec Mehdi Maïzi, Fianso s’est notamment confié sur une anecdote concernant Hamza et a donné son avis sur Wejdene dont il a été surpris par le succès fulgurant.

Ces derniers mois avant de présenter son nouvel opus, Fianso a privilégié ses activités de patron de label et d’animateur avec Rentre dans le Cercle, son dernier projet, marque son retour plus affuté que jamais. Dans son interview avec Mehdi Maïzi, il s’est confié sur son évolution au sein du business de la musique, de sa volonté d’y jouer un rôle important et des responsabilités qu’il a aujourd’hui. Il est revenu sur le projet de compilation 93 Empire, a évoqué le succès de 13 Organisé de Jul et de Wejdene, avant de déclarer que Soolking est le rappeur qui l’impressionne le plus en featuring.

Elle n’était pas prévue dans le truc !

Questionné par Mehdi Maïzi, Sofiane s’est exprimé à propos de sa volonté de tout maîtriser dans le business de la musique tout en prenant l’exemple de l’interprète du titre Anissa à la fin de son explication, “En fait, j’aime décortiquer, démystifier les vraies personnes qui font cette musique en France. Les vraies personnes. Pas les zouaves que tu vois faire du boucan machin, je parle de ceux qui contrôlent tout ça.” a commenté a expliqué Fianso avant de poursuivre, “Le pipe medias rap est très petit. Il y a très peu de médias, tu vois ce que je veux dire ? Donc de là, en fait, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu rentres dans un plan marketing d’une maison de disques à l’année. Et tu vas te retrouver, donc dans un nombre de semaines promotionnables – vendables, en termes de promotion réduite. Voilà. En fait, tout est cadré. Tu vois ? Il y a très peu d’espace pour les buzz naturels.”.

“Il y en a très peu, tu vois, qui se hissent au point que, “wow ! En ce moment, c’est lui!” Il y en a très peu dans l’année, en réalité, quand tu regardes bien. Le dernier que j’ai vu, je ne sais pas, Wejdene peut-être ?“ a confié le rappeur du 93 sur les artistes qui ont profité d’un ‘buzz naturel’ selon lui avant de conclure, “Wejdene, elle n’était pas au programme ! Tu vois ? Elle n’était pas prévue dans le truc ! Elle a tout pété le système, elle a fait de la place“.