Rohff arrive sur TikTok : “On peut TikToker, mais pas pour devenir toqués”

Les rappeurs français sont de plus en plus nombreux sur TikTok, la célèbre application mobile de partage de vidéo et de réseau social vient fêter l’arrivée d’un nouveau venu avec Rohff qui a fait le buzz ce week-end avec la création de son compte en postant sa première vidéo.

Comme Booba, SCH ou encore Jul, avant lui, Rohff a succombé à la tendance, TikTok. Véritable taulier du rap game et en attendant la sortie de son prochain album programmée pour cette année, le rappeur du 94 s’était fait relativement discret ces dernières semaines, il s’était récemment exprimé sur Instagram pour afficher la dernière publicité de Neymar pour Puma et Fortnite dans laquelle le joueur du PSG reprend la pose d’Housni sur l’Arc de Triomphe sur la pochette de l’album “La Fierté des Nôtres” et a participé au dernier album de Mister You pour une collaboration sur le single Solide.

Pour rester proche de ses fans via les réseaux sociaux, Rohff a décidé de faire son apparition sur TikTok. Il vient de l’annoncer le weekend dernier en postant une vidéo à cette occasion en adressant un petit message au public, “On peut tiktoker, mais pas pour devenir toqué poto, il n’y aura pas de danse , y aura des lives, des exclus, pas trop de lives tu connais, vivons heureux vivons cachés, ne jette pas l’œil poto”, a-t-il commenté tout sourire dans la séquence pour marquer l’événement en annonçant des nouveaux contenus à venir sur la plateforme alors que son compte vient déjà de dépasser les 10 000 abonnés en quelques heures seulement.