Kaotik 747 : des sénateurs le plébiscitent pour l’hymne des Bleus à la place de Youssoupha

Le rappeur défenseur des forces de l’ordre, a été plébiscité par 24 sénateurs

Alors que le polémique sur le choix de Youssoupha pour réaliser l’hymne de l’équipe de France de Football continue de faire débat, 24 sénateurs ont décidé de lancer un appel pour que ce soit Kaotik 747 l’auteur du morceau qui va accompagner les Bleus lors du prochain Euro.

Depuis quelques semaines le rappeur Kaotik 747 a réussi à faire parler de lui dans les médias. Au mois de mai dernier, il avait été invité par tous les syndicats de police pour la grande manifestation ayant eu lieu à Paris afin de défiler en tête du cortège après avoir dévoilé un titre sur une reprise du groupe Destiny Child dans lequel il met en avant l’histoire d’un gamin fils de policier vivant le harcèlement.

24 sénateurs de droite viennent d’envoyer une lettre à Noël Le Graët, le président de la FFF pour exiger que la single “Allons enfants de la patrie” de Kaotik 747 soit le nouvel hymne officiel des Bleus pour l’Euro. Le rappeur français l’avait interpellé le 26 mai sur son compte Twitter pour en faire la demande suite aux critiques du single de Youssoupha, “Bonsoir Monsieur Le Graët , @FFF , je m’appelle Kaotik 747. Je propose un rap positif, aux antipodes de l’image que véhicule généralement cette musique. Mon hymne s’intitule ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE. À bientôt. Voici le lien de la chanson” avait-il commenté en postant le lien Youtube de son morceau.

D’après les sénateurs qui plaide en faveur de Kaotik 747, ce dernier représente la France, “Dans cet hymne à l’amour et à la réconciliation, Kaotik 747 appelle à l’unité, quelle que soit l’origine, la religion ou la couleur de peau” décrit la lettre adressée au dirigeant de la FFF avant d’expliquer, “Dans la mesure du possible, pourriez-vous imaginer que cette composition soit associée à la participation de l’Équipe de France à l’Euro, même si nous avons bien noté que vous ne souhaitez pas qu’il y ait un hymne officiel ?”.

Kaotik 747 a ensuite remercié les sénateurs, “Par ce message, je tenais à dire merci à tous les Députés, à tous les Sénateurs, à tous ceux qui me soutiennent en France. Au-delà de nos religions, de nos couleurs de peau. Je me bats pour la paix. Pour l’éducation de nos enfants et pour l’amour. Libre d’aimer, d’écrire”, Noël Le Graët n’a encore fait aucun commentaire à cette demande.

