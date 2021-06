Youssoupha “très touché” par le scandale selon BFM, sa réponse est magique

Face à la tempête médiatique, Youss en profite pour s’amuser

Alors que la polémique concernant son hymne pour l’équipe de France fait toujours polémique et cela depuis plus d’une dizaine de jours maintenant, Youssoupha ne s’est pas exprimé sur les critiques à son encontre et ne semblait pas être affecté par les détracteurs préférant poursuivre la promotion de son single sur les réseaux.

La décision de la Fédération Française de Football d’avoir confié la réalisation ce morceau intitulé “Ecris mon nom en Bleu, crie mon nom en Bleu” à Youssoupha ne fait absolument pas l’unanimité, dans un premier temps se sont les membres du rassemblement national qui se sont indignés contre le rappeur français mais depuis quelques jours des autres voix se sont élevés contre lui, même Noël Le Graët, le président de la FFF a exprimé son regret de l’avoir choisi en notant tout de même qu’il est “un bon rappeur”.

Le Prims Parolier dénonce le mensonge de BFM

Ce weekend, le journal L’Equipe a dévoilé que l’auteur de “Dreamin'” devrait accorder un entretien au quotidien sportif français sauf que l’artiste s’est rétracté en déprogrammant l’interview téléphonique. BFMTV a ensuite rebondi sur cet article en assurant que le rappeur est “très affecté par l’ampleur prise par cette affaire, alors que son texte se voulait rassembleur, d’après L’Equipe”, une information qui n’a pas échappé au principal intéressé, sa réponse à cette révélation n’a pas tardé.

En effet dans une story de son compte Instagram, il a répondu à cette nouvelle le concernant pour formellement démentir l’information en postant une capture d’écran de l’article de BFM sur lequel est noté la description “Quelques jours après les attaques de politiques à l’encontre de Youssoupha, auteur d’un morceau pour accompagner l’annonce de la liste des Bleus pour l’Euro, le rappeur serait très affecté, d’après L’Equipe.”. “On m’a envoyé ça ce matin alors que je sortais de boîte de nuit“ a commenté Youssoupha en description de la copie d’écran en ajoutant plusieurs émojis mort de rire puis de conclure “bien sûr, c’est totalement faux.“ pour démontrer qu’il n’est en aucun point perturbé par tout ce scandale et qu’il continue de profiter de sa vie à Abidjan.