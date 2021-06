Sofiane fait des confidences sur sa dépendance à l’alcool

Sofiane se confie sur son ancienne addiction à l’alcool et pourquoi il a arrêté

Alors qu’il a réussi à prendre la première place du Top Albums la semaine dernière avec son nouvel album intitulé “La Direction” cumulant plus de 10 000 ventes en 7 jours d’exploitation du projet, Sofiane s’est récemment confié sur sa dépendance à l’alcool qu’il a réussi à vaincre.

“Arrête frère faut que tu es l’esprit clair”

Après quelques mois d’absence Fianso a marqué son grand retour avec “La Direction”, un album de de 13 morceaux avec plusieurs invités comme Soolking et SCH dont il a assuré la promotion de son passage l’émission de Le Code sur Apple Music. A cette occasion le rappeur du 93 a fait des révélations sur sa vie privée dont son ancienne addiction à l’alcool. “C’est quelque chose que je montre pas, mais oui, ça fait trois ans que j’ai arrêté, de toutes manières, il aurait été impossible de respecter les plannings, les projets” a-t-il expliqué lors de cet entretien avec Mehdi Maïzi.

“Un jeune rappeur qui me confie sa carrière, sa vie ne peut pas me voir bourré, y en a un qui m’a fait cette réflexion une fois, j’avais allumé un bedo devant lui, il m’a dit arrête frère faut que tu es l’esprit clair, je lui fais une dédicace d’ailleurs, c’est Kofs“ a ensuite expliqué Fianso sur les événements qui l’ont marqué pour prendre sa décision d’arrêter afin de combattre son alcoolisme comme cette anecdote avec Kofs et de mettre fin à cette dépendance pour son concentrer pleinement sur son travail de rappeur ou encore de producteur avec son label Affranchis Music.