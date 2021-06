Freeze Corleone encensé par un rappeur américain !

Alors qu’il a fêté ses 29 ans le 6 juin et qu’il vient tout juste d’obtenir d’obtenir son premier single de platine avec son titre « Freeze Raël » avec plus de 30 millions de streams, un titre extrait de son album “Le Menace Fantôme” certifié disque de platine, Freeze Corleone a été récemment validé à l’international.

En effet il y a quelques jours le rappeur américain Sheck Wes a soutenu Freeze Corleone sur le réseau social Twitter, l’artiste new-yorkais a déclaré au sujet du fondateur du collectif 667 qu’il est : « Super original, une personne formidable, mon frère d’Afrique, l’art de son crew est incroyable. S/O Paris, Paris c’est l’art, l’art mélangé à l’amour. ».

Un soutien qui n’a rien de surprenant, Freeze s’était affiché en studio avec Sheck Wes sur les réseaux ou encore avec Virgil Abloh en compagnie de ses acolytes du 667 avec peut être une collaboration inédite à venir dans les prochains mois entre eux. Sheck Wes qui poursuit en parallèle du rap sa carrière de basketteur en France au Paris Basketball en Pro B vient également de poster une nouvelle vidéo avec Freeze Corleone et le 667 alors que le rappeur français a récemment présenté son featruing avec l’artiste britannique Central Cee sur le single “Polémique” qu’ils ont clippé il y a quelques semaines.

Super original , great person , my African brother , the art from the whole crew is insane . So Paris , Paris is art , art mixed with love 🇸🇳

